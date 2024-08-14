- Дождь и гроза - пожарные в движении в Саксонии-Анхальте

Саксония-Анхальт столкнулась с многочисленными вызовами пожарной службы из-за дождя и гроз. По данным полиции, деревья повалились в Биттерфельде. Дерево упало на машину, травмировав одного человека. В Радисе (район Веттинберг) федеральная дорога B100 была затоплена. В районе Анхальт-Биттерфельд из-за упавших деревьев пришлось закрыть B246.

Ущерб был в основном быстро устранен, сообщается. Немецкий метеорологический сервис предупреждал о сильных грозовых дождях для некоторых районов Саксонии-Анхальта.

Несмотря на устранение ущерба, несколько районов Саксонии-Анхальт все еще уязвимы для возможного ущерба. Другие части штата, не затронутые первоначальными инцидентами, могут столкнуться с подобными проблемами из-за продолжающихся погодных условий.

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