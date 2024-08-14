- Дождь и гроза - пожарные дежурят в Саксонии

Саксония оказалась под ударом сильного дождя, который затопил улицы. На автостраде А4 в Носсене (район Мейсена) в послеобеденное время автомобиль врезался в ограждение - вероятно, из-за мокрой дороги, как сообщила полиция в Чемице вечером. Представитель не смог сразу подтвердить наличие травм.

В Рохлице (район Средняя Саксония) загорелся амбар; первоначальные сообщения указывают на удар молнии. Кроме того, в районе города Чемиц были зарегистрированы многочисленные случаи затопления улиц, на которые реагировали пожарные. Однако серьезных закрытий дорог не было.

Согласно заявлению представителя ситуационного центра саксонской полиции, до раннего вечера основное внимание было сосредоточено на районе Чемица. Немецкий метеорологический сервис ожидает дождей и гроз в Саксонии до ночи.

Пожарные в районе Чемица оказали помощь в связи с наводнением, как сообщается. Район Чемица был в основном сосредоточен на ситуационном центре саксонской полиции в их реакции на погодные условия.

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