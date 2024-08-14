Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКемниц

Дождь и гроза - пожарные дежурят в Саксонии

Ливни и грозы вызвали мобилизацию аварийных служб в Саксонии. По первым данным, большинство мобилизаций ограничилось областью Хемниц.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Гроза и дождь привели к тому, что пожарные в Саксонии были派遣.
Гроза и дождь привели к тому, что пожарные в Саксонии были派遣.

- Дождь и гроза - пожарные дежурят в Саксонии

Саксония оказалась под ударом сильного дождя, который затопил улицы. На автостраде А4 в Носсене (район Мейсена) в послеобеденное время автомобиль врезался в ограждение - вероятно, из-за мокрой дороги, как сообщила полиция в Чемице вечером. Представитель не смог сразу подтвердить наличие травм.

В Рохлице (район Средняя Саксония) загорелся амбар; первоначальные сообщения указывают на удар молнии. Кроме того, в районе города Чемиц были зарегистрированы многочисленные случаи затопления улиц, на которые реагировали пожарные. Однако серьезных закрытий дорог не было.

Согласно заявлению представителя ситуационного центра саксонской полиции, до раннего вечера основное внимание было сосредоточено на районе Чемица. Немецкий метеорологический сервис ожидает дождей и гроз в Саксонии до ночи.

Пожарные в районе Чемица оказали помощь в связи с наводнением, как сообщается. Район Чемица был в основном сосредоточен на ситуационном центре саксонской полиции в их реакции на погодные условия.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Магазин в боро Доилстауне предлагает отдел Ulta Beauty. Новый магазин officially откроет свои двери...
Экономика

Беркшир инвестирует в Ulta Beauty, Heico, когда она отходит от Apple

Беркшир инвестирует в Ulta Beauty, Heico, когда она отходит от Apple Беркшир владел примерно 690 000 акциями Ulta Beauty на сумму $266,3 млн и 1,04 млн акций Heico на сумму $185,4 млн по состоянию на 30 июня, согласно срединному отчету о его американских активах на эту дату.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Предзаказы новых телефонов Пиксель 9 включают подарочные карты, годные до $350
Технологии

Предоставление новых телефонов Pixel 9 включает в себя подарочные карты стоимостью до $350

Эмизон, Бест-Бай и Гугл предлагают подарочные карты на сумму до 350 долларов при предварительном заказе из новой линейки Пиксель 9.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно