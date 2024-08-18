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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Доверенный друг рассказал, что его знакомый плохо обращался с собакой

Индивиду там обвиняют в жестком обращении с собакой друга во время прогулок на поводке, когда он должен был за ней присматривать во время отпуска.

 and  Max Becker
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- Доверенный друг рассказал, что его знакомый плохо обращался с собакой

Измена доверию с шокирующими последствиями: В субботу вечером в Нюрнберге правоохранители задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с собакой, оставленной ему на попечение. Собака принадлежит другу мужчины, который уехал в отпуск, как сообщил представитель полиции.

Сосед сообщил в полицию после того, как увидел, как 45-летний мужчина неоднократно пинал бордюры на улице Шопенгауэра. Прибыв на место, полицейский отряд обнаружил явно пьяного мужчину, ведущего маленькую собаку.

На животном были явно видны признаки травм. Расследование показало наличие шерсти и крови на неподвижном автомобиле на месте происшествия, что указывает на то, что собаку ударяли о автомобиль во время прогулки.

Собаку быстро доставили в ветеринарную клинику, где полиция подтвердила наличие серьезных травм. Тест на алкоголь в крови показал, что уровень алкоголя у подозреваемого превышал двойную законную норму. 45-летнего мужчину сейчас проверяют на нарушение правил обращения с животными и он был заключен в полицейский участок на оставшуюся часть ночи.

Собака все еще находится на стационарном лечении в ветеринарной клинике, как сообщил представитель полиции.

Инцидент вызвал широкое негодование в сообществе, так как действия 45-летнего мужчины были классифицированы как жестокое обращение с животными, что является формой [преступления].

Прокуратура внимательно следит за делом, рассматривая возможность предъявления мужчине обвинений за его действия против беззащитного животного.

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