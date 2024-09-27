Доу Джонс отправляется в погоню за новыми рекордными вершинами.

В ходе торговой недели на Уолл-стрит результаты были смешанными. Индекс Дау-Джонс слегка вырос и достиг исторического максимума в 42 628 пунктов, но S&P-500 и Nasdaq Composite показали снижение. Индекс цен на персональное потребление (PCE) за август, выбранный индикатор ФРС, соответствовал прогнозам, оставляя место для существенного снижения ставок Федеральной резервной системой США в ноябре, по мнению JPMorgan. Ближайший отчет об занятости в сентябре может предоставить дополнительные сведения, как было указано.

Индекс Дау-Джонс вырос на 0,3%, достигнув 42 313 пунктов. S&P-500 снизился на 0,1%, а Nasdaq Composite - на 0,4%. В целом, 1 763 компании (1 749 в четверг) показали рост, в то время как 1 047 (1 024) - снижение. 45 акций остались без изменений.

Индекс PCE за август, выбранный индикатор ФРС, показал общий рост индекса расходов на личное потребление (PCE) на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем 2,5%. ФРС стремится к уровню инфляции 2%. Индекс за август вырос на 0,1% месяц к месяцу. Базовый показатель, исключающий изменчивые компоненты питания и энергии, вырос на 2,7% в годовом исчислении и на 0,1% месяц к месяцу. Аналитики предсказывали 2,7% и 0,2% соответственно.

В августе расходы американских потребителей замедлились. По сравнению с предыдущим месяцем расходы выросли на 0,2%. Доходы также выросли на 0,2%. Однако потребительская уверенность в США в сентябре улучшилась, как показал индекс Университета Мичигана, который вырос до 70,1 с 67,9 в конце августа. Аналитики предсказывали более низкую цифру в 69,3.

Доллар с минимальными потерями

Данные не препятствуют существенному снижению ставок ФРС в ноябре. Недавно обсуждалось, будет ли американский центральный банк снижать процентные ставки на существенные 50 базисных пунктов для стимулирования американской экономики или только на 25 базисных пунктов.

На валютном рынке доллар слегка расширил свои предыдущие потери. Индекс доллара упал на 0,1%. Перед выходом данных доллар слегка вырос. Участники рынка уже смотрят вперед на отчет о занятости в США за сентябрь, запланированный на следующую пятницу. Развитие рынка труда является одним из основных факторов, которые ФРС учитывает при определении своей будущей денежно-кредитной политики.

На рынке облигаций доходности вернулись к предыдущим уровням. Доходность по десятилетним облигациям снизилась на 4,0 базисных пункта до 3,76%. Кажется, что инфляция движется к контролю. Кроме того, ослабление рынка труда указывает на существенные снижения процентных ставок, согласно отчетам.

Цены на нефть восстанавливаются

Цены на нефть частично восстановились после существенного снижения предыдущего дня. Цены на WTI и Brent выросли до 1,2%. Внимание оставалось на событиях на Ближнем Востоке и влияние урагана "Хелен" на нефтедобывающие сооружения в Мексиканском заливе. Однако опасения по поводу ослабления глобального спроса и возможность увеличения предложения после отчета, указывающего на то, что Саудовская Аравия планирует придерживаться своего плана по прекращению сокращения производства в декабре, повлияли на недельные результаты.

После рекордных ростов цена на золото слегка снизилась. Участники рынка ссылались на фиксацию прибыли перед выходными. Цена за унцию золота упала на 0,8% до $2 652. Однако перспектива дальнейших существенных снижений процентных ставок в США продолжает поддерживать золото. Кроме того, золото выигрывает от своей роли "тихой гавани" на фоне различных геополитических tensions.

Акции фармацевтической компании растут

Акции Bristol Myers Squibb выросли на 1,6% после того, как американский регулятор по лекарствам FDA утвердил новое лекарство от фармацевтической компании для лечения шизофрении. Акции Costco упали на 1,8%. Хотя розничный торговец превзошел ожидания рынка по прибыли, его доходы не оправдали ожиданий. Акции Echostar взлетели на 8,9%. Отчеты указывают на то, что дочерняя компания Dish спутникового телевидения ведет переговоры о слиянии с конкурентом DirecTV. Если переговоры увенчаются успехом, сделка может быть завершена уже в понедельник, согласно источникам. AT&T (+1,2%) является совладельцем DirecTV, наряду с частной инвестиционной компанией TPG.

Американский регулятор FTC, якобы, готовится заблокировать CEO Hess Corp (+2,2%) от вступления в совет директоров Chevron. Это часть соглашения для утверждения слияния Hess и Chevron на $53 миллиарда, как сообщают источники. Chevron (+2,5%) согласился на это условие для завершения сделки.

Рост индекса Дау-Джонс на 0,3% в пятницу приблизил его к историческому максимуму 42 628 пунктов, упомянутому ранее в течение недели. В то же время, доллар слегка расширил свои предыдущие потери на валютном рынке, с индексом доллара, упавшим на 0,1%.

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