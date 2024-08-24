Доступная информация относится к смертельному инциденту в Солингене.

Шокирующее событие прокатилось по региону: В пятницу вечером жестокое нападение ножом на празднике в центре города Золинген привело к гибели трех человек и ранению нескольких. Преступник находится на свободе, и продолжается розыск. Даже спустя несколько часов подробности остаются скудными. Авторитеты планируют предоставить обновления по расследованию на пресс-конференции днем в Вуппертале. Вот что мы знаем на данный момент.

Что произошло?

Инцидент произошел в 21:40 во время "Фестиваля разнообразия", празднования 650-летия Золингена. Неизвестный преступник совершил жестокое нападение на посетителей. По данным полиции, трое человек погибли - женщина и двое мужчин. Еще восемь человек получили серьезные ранения, пятеро из них в критическом состоянии. Мэр Золингена Тим Курцбах сообщает в посте в Facebook города, что пострадавшие в критическом состоянии борются за жизнь.

"Золингенский ежедневный" сообщает, что организатор фестиваля вышел на сцену после нападения и отменил мероприятие на Фронхофе, рыночной площади в центре города Золинген. Посетителям было рекомендовано покинуть центр города. WDR сообщает, что полиция объявила тревогу и вертолеты кружат над городом, дороги перекрыты, и ситуация остается неясной.

Кто нападавший?

На момент субботнего утра нападавший оставался не пойманным и на свободе, согласно официальным заявлениям. Полиция проводит поиски по всему городу с усиленным нарядом, предупреждая жителей о бдительности. "Будьте осторожны в центре города", - советует представительница полиции Дюссельдорфа. "Если вы увидите подозрительного человека, немедленно позвоните по номеру 110 и не подходите к нему". Общественность призывают делиться любыми сведениями о преступнике или инциденте и загружать соответствующие изображения или видео на портал полиции (https://nrw.hinweisportal.de/).

Немецкая газета Bild сообщает, что подозреваемый описан как человек южного типа, в возрасте от 20 до 30 лет, ростом 1,7-1,75 м, мускулистый, с густой короткой бородой, одетый в черное и бейсболку.

Были ли произведены аресты?

Bild сообщает, что спецподразделение (SEK) задержало мужчину. Свидетель якобы узнал нападавшего с ножевого нападения, который был известным подозреваемым в другом случае. Полиция задержала мужчину в родительском доме после того, как свидетель связался с ними.

Однако агентство German Press Agency сообщает, что задержанный не является преступником. Первоначальные расследования показывают, что описание подозреваемого не совпадает с описанием нападавшего, согласно показаниям свидетелей на месте происшествия.

Широкомасштабный поиск преступника

Множество правоохранительных органов сотрудничают в поисках преступника. Полиция Золингена усилена другими подразделениями в Северном Рейне-Вестфалии. Место преступления якобы тщательно охраняется. Вооруженные полицейские и сотрудники судебной экспертизы в защитных костюмах находятся на месте, согласно фотографу AFP. tanto жертвы, как и свидетели опрашиваются, чтобы прояснить ситуацию с нападением.

Политические реакции

Верховные политики выражают шок. Канцлер Олаф Шольц называет нападение "ужасным преступлением" и "страшным событием". Он призывает к быстрому поимке и наказанию преступника в соответствии с законом.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер требует последствий от преступника. "Преступник должен быть наказан", - настаивает он. Он призывает к единству: "Давайте вместе противостоять ненависти и насилию". Он осуждает нападение и выражает соболезнования.

Министр внутренних дел ФРГ Надя Фазер описывает акт как "жестокий" и "шокирующий". "Мы скорбим о тех, кто был жестоко лишен жизни", - говорит она в Твиттере. Она выражает соболезнования семьям погибших и тяжело раненых.

Вице-канцлер Роберт Хабек называет нападение "преступным". Он выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым. Он хвалит усилия полиции по быстрому задержанию преступника.

Министр иностранных дел Аннелена Баerbock говорит о "гнусном нападении", которое вызывает глубокое потрясение.

Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst реагирует с шоком. "Акт жестокого и бессмысленного насилия потряс нашу страну до глубины души", - заявляет он в Твиттере. "Весь Северный Рейн-Вестфалия стоит с Золингеном и его людьми, особенно с жертвами и их семьями". Он выражает благодарность "многим службам экстренной помощи и нашей полиции, борющимся за жизни людей в этот момент".

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Herbert Reul посещает место преступления ночью. Он узнает, что преступник, похоже, выбирал жертвы случайно, но не может раскрыть мотив или личность преступника. Растроганный, Реул осуждает "очень серьезное происшествие".

"Мое сердце разбивается, зная, что наша город стала целью нападения", - пишет мэр Золингена Тим Курцбах на платформе Facebook города. "Сегодня вечером мы все в шоке, страхе и глубокой скорби в Золингене". Совместный председатель AfD Алиса Вайдель называет это "террористическим актом". Она добавляет, "Мы с нетерпением ждем ареста виновного как можно скорее".

Нападение произошло в Золингене, городе в Германии. Авторитеты из многих регионов сотрудничают, чтобы найти преступника, который остается на свободе после нападения на "Фестиваль разнообразия".

Читайте также: