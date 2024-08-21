- Доставка ходатайств о утверждении распределенных учебных часов

Группа, выступающая за образовательные каникулы в Саксонии, передала 55 000 подписей президенту Саксонского ландтага Маттиасу Рёсслеру. По словам председателя саксонской партии "Зелёные" Христин Фуртенбахер, такой значительный объём подписей является в основном результатом преданных усилий многочисленных волонтёров, превзошедших высокий порог в 40 000 подписей, необходимый для саксонской гражданской инициативы. Саксонии срочно необходим закон об образовательном отпуске. Кроме Баварии, она является единственным федеральным землёй, не имеющим правового права на образовательный отпуск.

С сентября команда, состоящая из профсоюзов, политических партий, церквей и различных общественных организаций, собирает подписи для гражданской инициативы "5 дней обучения свободы для Саксонии". Процесс утверждения сейчас находится в стадии рассмотрения. Если законодатели отклонят предложение, инициаторы могут инициировать другую гражданскую инициативу. На этот раз им придётся собрать не менее 450 000 подписей в течение шести месяцев. Если им это удастся, будет проведён общественный референдум.

Команда, поддерживающая инициативу "5 дней обучения свободы для Саксонии", в которую входят профсоюзы, активно собирает подписи. Если первоначальное предложение будет отклонено законодателями, инициаторы должны инициировать другую гражданскую инициативу, при этом им понадобится поддержка профсоюзов и других организаций, а также не менее 450 000 подписей в течение шести месяцев, что приведёт к общественному референдуму.

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