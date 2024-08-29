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Дортмунд соревнуется на самом высоком уровне против Реала Мадрида и Барселоны

Дортмунд участвует в Лиге чемпионов против обольстительных соперников. Команда из финала прошлого сезона переживает быстрый реванш с двумя грозными испанскими титанами.

 and  Anthony Ross
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Боруссия Дортмунд предпринимает новую попытку в Лиге чемпионов после поражения в финале 2024 года.
Боруссия Дортмунд предпринимает новую попытку в Лиге чемпионов после поражения в финале 2024 года.

Международный Элитный Футбольный Соревнование - Дортмунд соревнуется на самом высоком уровне против Реала Мадрида и Барселоны

Дортмунд столкнётся с чемпионами Лиги чемпионов Барселоной и Мадридом из Испании в групповом этапе соревнований. Кроме того, они встретятся с Шахтёром Донецком, Брюгге, Селтиком, Загребом, Штурмом Грац и Болооньей, как решила жеребьёвка, прошедшая в четверг в Монако. Матчи начнутся 17 сентября, а конкретные расписания будут объявлены к выходным.

УЕФА внес значительные изменения в Лигу чемпионов. Теперь вместо участия в группах 36 команд участвуют в единой лиге, играя против восьми соперников. Прошлогодние финалисты Дортмунд, которые потерпели поражение от Мадрида, примут у себя матчи с Барселоной, Донецком и Селтиком, а также отправятся в Мадрид, Брюгге, Загреб и Болонию.

Первые восемь команд в таблице по итогам турнира пройдут в стадию плей-офф из шестнадцати команд. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в новом раунде плей-офф, борясь за возможность продвинуться дальше.

В рамках нового формата Лиги чемпионов Дортмунд примет ФК Болония в одном из своих восьми матчей. Несмотря на домашние матчи против Барселоны и Мадрида, Дортмунд также имеет сложный выездной матч против ФК Болония.

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