Дортмунд отказывается от наследия Клоппа

После скучного 0-0 ничьей с Вердером Бремен, Боруссия Дортмунд отыгралась и одержала победную 4-2 победу над Хайденхаймом. Впервые под руководством нового тренера Нури Шахина и с обновленным составом БВБ показала, на что способна. Однако они еще не самая великая БВБ всех времен. Несмотря на скептические вопросы.

Все знают таких людей. Кажется, они появляются из ниоткуда. Они были где-то там, жили своей жизнью, и все было хорошо. А потом жизнь подбрасывает сюрприз, и воспоминания нахлынули. Вот что произошло с болельщиками Боруссии Дортмунд вчера. Победа 4-2 (3-1) над Хайденхаймом на Signal Iduna Park вызвала чувство, которое можно испытать только на прощальных матчах. Для вас, дорогие читатели ntv.de, мы сейчас ответим на самые важные вопросы о БВБ.

Видим ли мы самую лучшую БВБ всех времен? Любой, кто начинает с этого вопроса, явно не понимает. Кто начинает разговор с этого вопроса, просто хочет спровоцировать. Этот вопрос не имеет ответа. Не после трех игр в новом сезоне. И не после победы 4-2 над Хайденхаймом. Но это именно то, что делают такие люди.

Привет! Это была первая победа БВБ в Бундеслиге над Хайденхаймом. Это был третий матч с Хайденхаймом. Это должно было произойти рано или поздно. Но агрессивный натиск БВБ на конкурент Лиги конференций в первые 20 минут был примечателен.

Карим Адейеми особенно ярко светился. Семь голов в трех играх. Пять за U21 и два за БВБ. Что произошло с ним? Адейеми попадает в категорию игроков, которые могут легко довести наблюдателей до отчаяния. Не успешные выступления вызывают это отчаяние, а непостоянство, которое часто граничит с заносчивостью, делая его еще более заметным. Юлиан Брандт также боролся с этими кризисами. Ему потребовалось несколько лет, чтобы закрепиться на своей нынешней позиции. Сейчас Брандт редко доводит людей до отчаяния. Он просто играет в свою игру, возможно, становясь новым лицом Боруссии Дортмунд, игроком, международно ассоциирующимся с клубом. Это еще долгий путь для Адейеми, но, по крайней мере, он движется в правильном направлении.

"Моя цель была помочь команде, конечно, выиграть, но и немного обрести уверенность в себе, забить голы или сделать передачи. Я этого добился, и я очень этому рад", - сказал Адейеми после своих пяти голов за U21: "Это должно быть моим стандартом". Казалось бы, заносчивое заявление, но 22-летний футболист подтвердил его двумя голами и голевой передачей. Адейеми, переведенный тренером Нури Шахином на левый wing, продемонстрировал и свою скорость, и свой ум, забив два гола weaker правой ногой. "Тренер доверял мне сегодня, и я показал ему, что я здесь", - сказал Адейеми, произнося обычные слова футболистов. Позиция не имеет для него значения, "если это атака", и тогда все будет хорошо.

В системе, представленной в пятницу, с Гюрасси как центральным фальшивым форвардом, который может создавать пространство и вокруг которого другие нападающие могут играть, Адейеми явно чувствовал себя комфортно.

Теперь ли играет номер 9 вокруг него? Конечно, нет. Но бывший игрок Штутгарта уже мог показать свои таланты в своем первом выступлении. "Он принес нам так много: его присутствие, количество мячей, которые он завоевал, как часто он был сбит, как искусно он играл", - похвалил спортивный директор Себастьян Кель. Гюрасси сам остался скромным: "Я должен сосредоточиться на своих основах. Три месяца без игры - это долгий перерыв", - сказал 28-летний футболист, чей переход в БВБ был временно поставлен под угрозу из-за травмы колена. "Я еще не могу быть на сто процентов. Мне нужны еще игры, чтобы достичь этого", - сказал он и невольно все также задумались о "больше голов". Его дебютный гол после акробатического удара ножницами был отменен вратарем ХайденхаймаKevin Müller. В остальном, однако, это был впечатляющий дебют в карьере Боруссии Дортмунд, несмотря на некоторые серьезные ошибки.

Последний новичок Макси Биер казался полностью отключенным. Он не может внести вклад в игру БВБ. Является ли он следующим флопом Хоффенхайма в цветах БВБ? 21-летний Биер последний раз играл во второй бундеслиге за Ганновер 96 больше года назад. После своего впечатляющего сезона в Хоффенхайме за ним охотились многие клубы. Однако ему понадобится время, чтобы адаптироваться к значительному переходу из команды второй лиги к мировой суперсиле. Надежды высоки, что он и Гюрасси в конечном итоге образуют сильный дуэт.

Вернемся к Адейеми. Он определенно преуспел в этом. Он сыграл намного лучше, чем Макси Биер. Теперь он вернется в сборную Германии? "Иншааллах", - сказал Адейеми после матча, устанавливая путь. Если не получится в основной команде, уверенный в себе форвард будет доволен дальнейшими выступлениями в U21. Его уверенность в себе будет благодарна за это. Но до этого еще предстоят некоторые игры с этой новой БВБ.

Может ли бывший тренер Юрген Клопп потенциально повлиять на новый BVB? Он присутствовал на стадионе на прошлой неделе в роли тренера. Прощальный матч легендарных игроков Лукаша Пищека и Якуба Блащиковского вернул Клоппа на Борсигплац. Встреча элиты 2010-х годов была знаменательной игрой, следующей за классическими английскими спортивными традициями. Большие клубы часто празднуют своих бывших звезд и заполняют стадион на таких мероприятиях. В сущности, прошлое требует будущего, но ему нужно значительное соприкосновение с историей, чтобы действительно воплотить это. В Дортмунде этого не хватало в течение некоторого времени.

Надежда на возвращение Клоппа и ностальгия по его успешному пребыванию затуманивали суждение боруссцев в течение некоторого времени. Это больше не так под руководством тренера Эдина Терзича, и не так под Сахином сейчас. Ранняя игра Дортмунда suggered, что футбольная стратегия Сахина совпадает и процветает под руководством Клоппа. Тактика давления, высокие выигрыши мяча, быстрые переходы - все это было впечатляющим. "Новое поколение здесь", - отметил Клопп в Дортмунде. "Если я могу предложить руководство и помощь молодым, я буду рад. Но я бы не хотел быть на их месте прямо сейчас". Он больше не несет этого бремени. Это было очевидно на прощальном матче.

Матч также отметил уход Маца Хуммельса. Сейчас под контрактом в Риме, Хуммельс подобен Ханнесу Вадеру в немецком футболе - он всегда переезжал из одного места в другое этим летом, почти не присутствуя, но спешно уезжая. Болонья, Брайтон, Мальорка, Мадрид, Сан-Себастьян - мир был открыт для топового защитника. Все хотели заполучить кандидата на "Золотой мяч" 2024 года, но в итоге Хуммельс выбрал Рим. Он остается поклонником "Боруссии", что видно из его последнего поста в Instagram.

Счет 3:2 в пользу "Боруссии" Хуммельс близко подобрался к победе над Хайденхаймом и ликовал. Теперь он сосредоточен на итальянской лиге, где у него первый матч в Генуе в воскресенье. Его уход был благоприятным изменением для "Боруссии", несмотря на то, что Вальдемар Антон упустил свой шанс с первым голом Хайденхаймера, а Никлас Зюле вызвал пенальти для второго гостевого гола своим неудачным выносом.

Эмре Джан остается в команде, но большую часть матча провел на скамейке запасных. Позже он вышел и забил пенальти. "Каждый футболист хочет играть в каждом матче", - сказал Джан журналистам после матча. "Я принимаю свою роль запасного. Команда превыше всего и превалирует над всем. Я даю максимум на тренировках и пытаюсь позитивно внести свой вклад, когда выхожу. Сезон еще молодой, и есть важные игры впереди, где я выйду на поле, так что нет причин для беспокойства". Он также похвалил Паскаля Гросс и похвалил Феликса Нмечу, намекая на возможную роль во втором сезоне в Дортмунде, чего он не смог достичь в первом сезоне.

Марсель Сабицер и Юлиан Дуранвиль остались на скамейке запасных, но Дуранвиль недавно представлял Бельгию в национальной команде, но все еще не получил игрового времени в Дортмунде. Это хорошие новости для "Боруссии Дортмунд". С началом Лиги чемпионов в Брюгге они хотят произвести впечатление и, надеюсь, пройти в 1/8 финала, не проходя через групповой этап. Для этого им нужно войти в восьмерку лучших клубов по итогам группового этапа. У них, по крайней мере, есть сильный средний и нападение.

Так это теперь лучший BVB со времен ухода Клоппа? Я считаю, что этот Q&A-сеанс завершен на этом единственном вопросе.

В свете текущей формы "Боруссии Дортмунд", важно учитывать их положение в футбольной лиге. На данный момент они занимают высокое место, что является хорошим признаком.

Что касается футбольной лиги, "Боруссия Дортмунд" в настоящее время занимает высокое место, что свидетельствует о сильной и конкурентоспособной игре команды.

Читайте также: