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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

Дорожный участок на шоссе 6 вблизи Швецингена требует обслуживания.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Из-за поломки транспортного средства для перевозки тяжёлых грузов требуется обслуживание автобана...
Из-за поломки транспортного средства для перевозки тяжёлых грузов требуется обслуживание автобана A6. (Предоставлен визуальный вариант представления)

- Дорожный участок на шоссе 6 вблизи Швецингена требует обслуживания.

Водители на автостраде A6 в последние дни испытывают сильные заторы между Шветцингеном и Хockenheim в районе Рейн-Неккар. Примерно в начале четверга на полосе северного направления у коммерческого автомобиля отказало колесо, что привело к повреждению около 40 метров дороги. По данным Федерального управления автодорог, операция по эвакуации грузовика продолжалась до утра пятницы.

В настоящее время ремонтная бригада активно работает над устранением проблемы, что временно сужает полосу до одной. Администраторы ожидают полного восстановления обеих полос к субботе.

Заторы на автостраде A6 вызывают значительные задержки в транспорте и телекоммуникациях, так как многие предприятия зависят от этого маршрута для доставки товаров и услуг. Инцидент также подчеркнул важность поддержания инфраструктуры в сфере транспорта и телекоммуникаций.

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