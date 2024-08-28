Отправление 27, находящееся на перегоне Бремен - Дорога 27 временно закрыта из-за протестов

Для экологической акции власти закрыли автомагистраль А27 между развязкой Бремер-Кройц и Ахим-Норд более чем на час из-за демонстрации по поводу изменения климата. По данным полиции, было затронуто около пяти километров на развязке Бремер-Кройц. Демонстранты спустились с моста над А27 в полдень, развернув несколько баннеров. Сотрудник полиции подтвердил участие шести человек. Продолжительное закрытие привело к значительному скоплению交通. К сожалению, на подъезде к Бремену произошло столкновение трех автомобилей.

Акция столкнулась с правовыми проблемами. Сначала активисты хотели спуститься с моста во время движения по автомагистрали. Однако город Ахим запретил это из соображений безопасности, но разрешил демонстрацию на мосту. Активисты обжаловали это решение в административном суде в Штаде, который приказал закрыть автостраду на час для демонстрации. Позже город Ахим успешно обжаловал это решение в Высшем административном суде Нижней Саксонии, сократив время акции до получаса.

В настоящее время активисты протестуют против судебного процесса. Они ссылаются на продолжающийся процесс после подобной акции в 2021 году на А27 во время конференции министров транспорта. Местный суд в Ахиме вскоре вынесет решение. В своем заявлении они заявляют: "На предстоящем судебном заседании мы собираемся доказать необходимость и обоснованность подобных действий".

Они подчеркивают: "Каждый день вредный и смертельный автомобильный трафик наносит значительный ущерб многим людям и животным из-за его воздействия на климат и окружающую среду". Меньше машин привело бы к снижению шума, улучшению качества воздуха и большей жилой площади для людей. Они выступают за мир, который ценит жизнь выше роста, скорости и прибыли посредством этих действий.

Активисты выбрали знак протеста возле автомагистрали А27, подчеркивая ее значительную роль в ухудшении окружающей среды. Несмотря на первоначальный спор с городом Ахим о месте проведения демонстрации, они в конечном итоге договорились о закрытии автострады на час для своей цели.

Читайте также: