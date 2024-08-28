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Федеральные земли ГерманииНовостиАвтомагистраль

Дорога 27 временно закрыта из-за протестов

Активисты решительно настроены бороться с автотрафиком, причиняющим вред окружающей среде, и уже инициировали судебный процесс против города Ахим по этому поводу. В результате часть автомагистрали была временно заблокирована в целях протеста.

 and  Lauren Adams
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Полиция временно приостановила движение по автомагистрали A27 от Bremer Kreuz до Achim Nord более...
Полиция временно приостановила движение по автомагистрали A27 от Bremer Kreuz до Achim Nord более чем на час в обе стороны в результате акции активистов, которые висели с моста, чтобы прикрепить плакаты.

Отправление 27, находящееся на перегоне Бремен - Дорога 27 временно закрыта из-за протестов

Для экологической акции власти закрыли автомагистраль А27 между развязкой Бремер-Кройц и Ахим-Норд более чем на час из-за демонстрации по поводу изменения климата. По данным полиции, было затронуто около пяти километров на развязке Бремер-Кройц. Демонстранты спустились с моста над А27 в полдень, развернув несколько баннеров. Сотрудник полиции подтвердил участие шести человек. Продолжительное закрытие привело к значительному скоплению交通. К сожалению, на подъезде к Бремену произошло столкновение трех автомобилей.

Акция столкнулась с правовыми проблемами. Сначала активисты хотели спуститься с моста во время движения по автомагистрали. Однако город Ахим запретил это из соображений безопасности, но разрешил демонстрацию на мосту. Активисты обжаловали это решение в административном суде в Штаде, который приказал закрыть автостраду на час для демонстрации. Позже город Ахим успешно обжаловал это решение в Высшем административном суде Нижней Саксонии, сократив время акции до получаса.

В настоящее время активисты протестуют против судебного процесса. Они ссылаются на продолжающийся процесс после подобной акции в 2021 году на А27 во время конференции министров транспорта. Местный суд в Ахиме вскоре вынесет решение. В своем заявлении они заявляют: "На предстоящем судебном заседании мы собираемся доказать необходимость и обоснованность подобных действий".

Они подчеркивают: "Каждый день вредный и смертельный автомобильный трафик наносит значительный ущерб многим людям и животным из-за его воздействия на климат и окружающую среду". Меньше машин привело бы к снижению шума, улучшению качества воздуха и большей жилой площади для людей. Они выступают за мир, который ценит жизнь выше роста, скорости и прибыли посредством этих действий.

Активисты выбрали знак протеста возле автомагистрали А27, подчеркивая ее значительную роль в ухудшении окружающей среды. Несмотря на первоначальный спор с городом Ахим о месте проведения демонстрации, они в конечном итоге договорились о закрытии автострады на час для своей цели.

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