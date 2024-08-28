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Федеральные земли ГерманииНовостиАхим

Дорога 27 временно закрыта из-за протестов - Неблагоприятные судебные замечания

Активисты планируют выразить свое беспокойство по поводу вреда окружающей среде, причиняемого дорожным движением, и добиться судебного запрета на строительство участка highwaysipo пострадало. Стражи порядка выразили разочарование.

 and  Christian Meier
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Органы правопорядка временно закрыли шоссе А27 между развязками Бремер Кройц и Ахим Норд в обе...
Органы правопорядка временно закрыли шоссе А27 между развязками Бремер Кройц и Ахим Норд в обе стороны на более чем час, так как демонстранты висели с моста, чтобы установить баннеры.

- Дорога 27 временно закрыта из-за протестов - Неблагоприятные судебные замечания

Во время экологической акции власти временно закрыли автомагистраль А27 между развязкой в Бремене и съездом «АхімNord» на час. По данным полиции, было перекрыто около пяти километров дороги на развязке в Бремене. Активисты спустились на мосту над А27 в полдень и повесили несколько баннеров. По словам представителя полиции, на мосту находилось шесть человек.

Закрытие привело к значительным заторам и, по словам представителя полиции, шестикилометровой пробке. В хвосте этой пробки, направляясь в Бремен, произошло ДТП с участием трех автомобилей, один из которых перевернулся. Четверо человек получили легкие травмы, сообщил представитель полиции позже в тот же день. Затем А27 была временно закрыта между «АхімОст» и Лангведель для проведения спасательных и уборочных работ.

Взгляды судебных органов на закрытие дорог разнятся

Вокруг акции разгорелись судебные споры. Изначально активисты планировали спуститься с моста с движущимся транспортом, но город Ахим запретил это из соображений безопасности, разрешив вместо этого демонстрацию на мосту. Активисты обратились в административный суд в Штáде, который обязал закрыть дорогу на час. Позже город выиграл апелляцию в Высшем административном суде Нижней Саксонии (OVG), чтобы сократить акцию до получаса.

Позже OVG заявило в заявлении, что не поддерживает позицию суда в Штáде. "Для балансировки затрагиваемых основных прав не было необходимости в полном закрытии А27", - сказал OVG. Закрытие представляло значительные риски для водителей и жителей, которые превосходили право на свободу собраний. Однако апелляция города касалась только сокращения, поэтому панель была связана конкретным заявлением.

Акция в ответ на предстоящее решение суда

Активисты заявили, что текущая акция является реакцией на предстоящее решение суда по делу о похожей акции на А27 во время конференции министров транспорта в 2021 году. Решение ожидается в местном суде Ахима. "В ходе следующего судебного заседания мы хотим продемонстрировать, что такие действия необходимы и законны", - сказал участник в заявлении.

"Это ежедневное автомобильное движение убивает и наносит вред многочисленным людям и животным", - продолжил заявление. "Меньше автомобилей означает меньше шума, чище воздух и больше места для жизни людей. Мы боремся за мир, в котором жизнь ценится выше, чем рост, скорость и прибыль, посредством таких действий".

Профсоюз полиции резко осудил решение суда

Бременский филиал немецкого профсоюза полиции (DPolG) резко осудил решение суда. "Искусственный затор на федеральной дороге, даже с ограничением скорости, всегда представляет серьезную опасность", - сказал председатель земли Бернхард Зойка. Полиция ежедневно сталкивается с авариями в пробках, многие из которых заканчиваются фатально. "Что касается этой свободы собраний, я считаю, что приоритет отдается безопасности и жизням других людей", - критиковал Зойка.

Лидер профсоюза предостерег от организации многочисленных подобных заторов в будущем и тем самым подвергать опасности жизни. Риск несут не только путешественники, но и полицейские во время расследования аварий и обеспечения безопасности места происшествия. С точки зрения профсоюза, такую акцию следовало перенести в город.

В связи с предстоящим решением суда в местном суде в Ахиме активист заявил: "В ходе следующего судебного заседания мы хотим продемонстрировать, что такие действия необходимы и законны". Позже, говоря о решении суда, которое разрешило закрытие дороги на час, Бернхард Зойка, председатель немецкого профсоюза полиции (DPolG), резко критиковал: "Что касается этой свободы собраний, я считаю, что приоритет отдается безопасности и жизням других людей".

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