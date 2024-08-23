- Дополнительные солнечные дни в Саксонии

В регионе Саксония предстоящие выходные обещают температуру около 30 градусов Цельсия и яркое солнце, подобное летней жаркой волне. По данным немецкой метеорологической службы в Лейпциге, в пятницу будет в основном безоблачно, температура поднимется от 27 до 31 градуса. Возможны тонкие перистые облака в небе. В горах температура может достичь 27 градусов.

По прогнозу на субботу, температура поднимется от 30 до 33 градусов, в горах - до 30 градусов. Однако прогноз предупреждает об увеличении облачности в воскресенье вечером, что может привести к дождю и грозовым разрядам в начале ночи.

В воскресенье небо останется пасмурным, возможны кратковременные дожди и сильные грозы, которые должны стихнуть к середине дня. Согласно ДWD, температура может достичь 26 градусов, а в горах - от 19 до 24 градусов. К вечеру понедельника температура упадет до 13-9 градусов.

Высокие летние температуры в Саксонии продолжатся в субботу, достигнув 33 градусов Цельсия. Несмотря на приближение осени, регион все еще испытывает жаркие условия "высокого лета".

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