Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиВ самый разгар лета

Дополнительные солнечные дни в Саксонии

Ожидаются температуры выше 30 градусов Цельсия и достаточное количество солнца в Саксонии на предстоящие выходные дни, при этом возможны также и грозовыеhnlich.}

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Вochenеday, Саксония будет испытывать повышение летних температур.
Вochenеday, Саксония будет испытывать повышение летних температур.

- Дополнительные солнечные дни в Саксонии

В регионе Саксония предстоящие выходные обещают температуру около 30 градусов Цельсия и яркое солнце, подобное летней жаркой волне. По данным немецкой метеорологической службы в Лейпциге, в пятницу будет в основном безоблачно, температура поднимется от 27 до 31 градуса. Возможны тонкие перистые облака в небе. В горах температура может достичь 27 градусов.

По прогнозу на субботу, температура поднимется от 30 до 33 градусов, в горах - до 30 градусов. Однако прогноз предупреждает об увеличении облачности в воскресенье вечером, что может привести к дождю и грозовым разрядам в начале ночи.

В воскресенье небо останется пасмурным, возможны кратковременные дожди и сильные грозы, которые должны стихнуть к середине дня. Согласно ДWD, температура может достичь 26 градусов, а в горах - от 19 до 24 градусов. К вечеру понедельника температура упадет до 13-9 градусов.

Высокие летние температуры в Саксонии продолжатся в субботу, достигнув 33 градусов Цельсия. Несмотря на приближение осени, регион все еще испытывает жаркие условия "высокого лета".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни
Федеральные земли Германии

Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни

Пассажиры, путешествующие между Растаттом и Баден-Баденом, вынуждены были пользоваться substitute buses в течение двух недель. Это нарушение запланировано на продолжение и после выходных.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Портал Lebensmittelwarnung.de сообщает о возможном загрязнении французского сыра.
Федеральные земли Германии

Производитель сыра отказывается от производства из-за потенциального заражения листерией

Известны сообщения о бактериальном загрязнении в молочном продукте, произведенном во Франции. Причастный продукт и рекомендуемые действия для потребителей находятся под пристальным наблюдением.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Критика turnieju в сфере политика туризма отдаётся Никласом Дюброком, представляющем фракцию СДПГ.
Федеральные земли Германии

Группа СДПГ выступает за увеличение финансирования в секторе туризма.

Текущая статистика туризма для Шлезвиг-Гольштейна показывает неудовлетворительные результаты. Группа СДПГ винит в этом министра экономики Мадсена и требует увеличения его ответственности

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни
Федеральные земли Германии

Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни

Пассажиры, путешествующие между Растаттом и Баден-Баденом, вынуждены были пользоваться substitute buses в течение двух недель. Это нарушение запланировано на продолжение и после выходных.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Возбуждение ждет завершения начальной процедуры, запланированного на февраль.
Политика

Ограничение действия соглашения: решение на главных слушаниях в феврале

Временные отмены 'Компактного' указа о запрете, вынесенные Федеральным административным судом, вызвали трения. Окончательное решение по вопросу о запрете ожидается в феврале.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Портал Lebensmittelwarnung.de сообщает о возможном загрязнении французского сыра.
Федеральные земли Германии

Производитель сыра отказывается от производства из-за потенциального заражения листерией

Известны сообщения о бактериальном загрязнении в молочном продукте, произведенном во Франции. Причастный продукт и рекомендуемые действия для потребителей находятся под пристальным наблюдением.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно