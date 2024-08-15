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Дополнительные миллионы для больниц в Саксонии

Резко растущие расходы ухудшают финансовое положение образцовых силезских больниц. Поскольку федеральное правительство еще не восполнило зияющие пробелы, Свободный крайন্চоб Gama.}

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Знак для отделения неотложной помощи больницы в Саксонии
Знак для отделения неотложной помощи больницы в Саксонии

- Дополнительные миллионы для больниц в Саксонии

Саксонские больницы получат дополнительное фиксированное финансирование в размере 20 миллионов евро в этом году. Как сообщило Министерство здравоохранения Саксонии в Дрездене, Бюджетный и финансовый комитет ландтага утвердил соответствующее решение кабинета от июня. Срочно необходимые средства будут выделены Саксонскому банку реконструкции и затем распределены - без необходимости нового заявления.

Эти средства восполнят пробелы в бюджетах больниц, вызванные значительным ростом затрат, которые на данный момент не могут быть закрыты федеральным правительством, заявила министр социальных дел Петра Кёппинг (СДПГ). Правительство земли вступает, чтобы укрепить ликвидность учреждений. Они могут использовать деньги по своему усмотрению для предстоящих небольших инвестиций и мер, без необходимости длительного процесса подачи заявки и рассмотрения.

По данным министерства, экономическое положение больниц ухудшилось за последние два года из-за роста цен на энергию, увеличения заработной платы персонала иPersistent decrease in the number of patients. "Предстоящая федеральная реформа больниц не укрепит дома экономически до 2025 года earliest". Дополнительное финансирование предназначено для стабилизации ситуации до тех пор. С момента воссоединения в саксонский ландшафт больниц было инвестировано более 6,5 миллиарда евро - годовой фиксированный фонд последнее время составлял 75 миллионов евро, а индивидуальный фонд составлял 64 миллиона евро.

Дополнительное финансирование в размере 20 миллионов евро для саксонских больниц существенно поможет решить проблемы, связанные со здоровьем и безопасностью, учитывая растущие затраты и вызовы, с которыми они сталкиваются. Эта поддержка жизненно важна для обеспечения необходимых ресурсов для реализации необходимых мер по охране здоровья и безопасности в больницах.

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