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Дополнительные чрезвычайные миссии в регионах Северного и Балтийского океанов.

Наслаждение купанием в природных водах часто скрывает опасности, так какRegularly происходят несчастные случаи с утонувшими. Особенно рискованны реки и озера, но даже в океане опасности Digital окружают - потребность в спасательных миссиях высока.

 and  Alex Stellmacher
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В этом сезонеwestenretter DLRG выполнили более 200 водных спасательных операций, что привело к...
В этом сезонеwestenretter DLRG выполнили более 200 водных спасательных операций, что привело к годовому итогу 244 спасения в 2023 году (архивная фотография).

- Дополнительные чрезвычайные миссии в регионах Северного и Балтийского океанов.

В этом году спасатели на побережьях Северного и Балтийского морей были заняты как никогда, по данным Немецкой ассоциации спасателей на водах (DLRG), к 22 августа было проведено более 200 водных спасений.

На данный момент DLRG зафиксировала 202 водных спасения - существенно меньше, чем 244, проведенных за весь сезон 2023 года, как сообщается из Бад-Нендорфа. До конца сезона осталось около пяти недель. Александр Паффрат, руководитель операций DLRG, заявил, что "сильные течения и недооценка своих возможностей" являются основными причинами опасных ситуаций.

DLRG недавно опубликовала промежуточный отчет, согласно которому по всей стране в первые семь месяцев этого года утонуло не менее 253 человек - на 35 больше, чем за тот же период прошлого года.

Большинство смертельных случаев произошло в обычно неохраняемых реках и озерах. К сожалению, к 22 августа в море утонуло 19 человек. DLRG управляет 86 водными спасательными станциями вдоль побережий Северного и Балтийского морей, где ежегодно около 6000 волонтеров предоставляют спасательные услуги.

В оставшиеся недели купального сезона спасатели призывают к большей осторожности со стороны купальщиков: "Мы призываем всех посещать охраняемые участки пляжа", - сказал Паффрат. Он подчеркнул: "Перед входом в воду обязательно обратите внимание на спасателей. Если они подняли желтый флаг, условия сложны для большинства людей. Если красный, никому не следует входить в воду".

К сожалению, купальщики часто игнорируют предупреждения спасательных команд. На прошлой неделе на Бальтуме спасатели подняли желтый флаг из-за агрессивных подводных течений, сигнализируя, что только опытные пловцы должны входить в воду. Почти перед поднятием красного флага они наблюдали подростка в беде за пределами охраняемой зоны. Парня успешно спасли после того, как он несколько раз исчезал между волнами: "Расстояние было далекой, течение было сильным, и наши силы иссякали", - сказал один из спасателей.

По данным DLRG, в спасательных операциях на побережье выявлена ​​интересная закономерность. К 22 августа было зарегистрировано более 1300 случаев пропажи детей или их родителей - больше, чем 1218 за весь сезон 2023 года. "К счастью, большинство ситуаций безобидны, и ни один ребенок не утонул в море", - сказал Паффрат. 34% людей, спасенных спасателями из воды, были детьми в возрасте до 14 лет.

Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу растущего числа водных происшествий, особенно в немецких прибрежных районах. Несмотря на усилия DLRG по увеличению мер безопасности, Европейский Союз призывает государства-члены улучшить свои политики и общественные кампании по безопасности на воде.

В свете высокого числа водных спасений в Германии в этом году Европейский Союз выступает за ужесточение нормативных требований и увеличение финансирования программ безопасности на воде, стремясь снизить риск гибели людей на воде в своих государствах-членах.

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