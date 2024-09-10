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Дональд Гловер откладывает запланированные концерты Чайлдши Гамбино, чтобы сосредоточиться на своем физическом благополучии.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Детское Гамбино, персонаж, сыгранный Дональдом Гловером, сыграет в Детройте в августе.
Детское Гамбино, персонаж, сыгранный Дональдом Гловером, сыграет в Детройте в августе.

Дональд Гловер откладывает запланированные концерты Чайлдши Гамбино, чтобы сосредоточиться на своем физическом благополучии.

"Жаль, мне придется отложить оставшуюся часть моего североамериканского тура на несколько недель из-за некоторых проблем со здоровьем, с которыми я сейчас борюсь", - поделился Гловер на своей платформе X. "Благодарю за конфиденциальность. Спасибо за поддержку. Спасибо за любовь".

Гловер также призвал владельцев билетов сохранить их, так как они будут действительны для новых дат, которые еще не были объявлены.

Североамериканский тур был запланирован на завершение 3 октября в Чикаго. После этого тур должен был отправиться в Европу в ноябре.

CNN связалась с представителем Гловера для получения комментария.

Ранее Гловер сообщал, что концерт в Хьюстоне, запланированный на воскресенье, также был перенесен из-за его плохого самочувствия, и он перенес выступление на август из-за "технических трудностей".

В июне Гловер сказал "Нью-Йорк Таймс" в интервью, что планирует положить конец своей музыкальной идентичности Childish Gambino, так как она больше не отражает его.

Многосторонний актер и музыкант выпустил свой пятый и последний альбом Childish Gambino "Bando Stone & the New World" в июле.

Несмотря на перенос североамериканского тура, Гловер продолжает ценить своих фанатов, гарантируя, что их билеты останутся действительными для новых дат, хотя эти даты еще не объявлены. Несмотря на продолжающиеся проблемы со здоровьем, Гловер остается преданным предоставлению своим поклонникам высококачественного развлечения.

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