Дональд Дак присоединяется к почетному списку выдающихся интервьюированных "Горячих".

В одном из знаковых эпизодов популярного онлайн-сериала знаменитый персонаж появляется вместе с Микки Маусом. Этот эпизод особенный, так как гости наслаждаются все более острыми куриными крылышками во время интервью с ведущим Шоном Эвансом.

Эпизод Дональда Дака стал знаменательным празднованием 90-летия персонажа в Диснее. Известный своей способностью разогреваться, Дональд Дак не смог сохранить самообладание.

Мы можем утверждать, что эта дерзкая попытка Диснеевского персонажа справиться с острыми крылышками войдет в историю как выдающееся событие. Давайте рассмотрим несколько других эпизодов:

Айдрис Элба

Разносторонний актер, известный своей ролью в "Лютере", продемонстрировал удивительное самообладание, справляясь с крылышками. Элба продемонстрировал свою уверенность в начале, произнеся: "Я не боюсь никого".

По мере развития эпизода Элба, любящий острый соус, продолжал насмехаться над различными соусами, пока не столкнулся с действительно обжигающим.

Он потребовал узнать происхождение шоу, которое оказалось детищем человека по имени Крис, присутствовавшего во время записи.

Элба в шутку спросил, может ли он бросить вызов "Крису", пытаясь восстановить самообладание.

Ариана Гранде

Веганская артистка грациозно справилась со своим эпизодом, шоу предоставило ей веганские куриные крылышки. Гранде была хорошо подготовлена к остроте, взяв с собой лекарство от изжоги, бананы и сосульки, чтобы помочь ей справиться с интенсивным жаром.

Хотя она не привыкла смотреть, фанаты были поражены ее несокрушимой храбростью, когда она приняла острые крылышки с невозмутимым видом - даже когда гримасничала от отвращения.

“Моя внешность изменилась, потому что я, кажется, обнаруживаю, что не люблю острый соус”, - пошутила Гранде.

Вперед и вверх.

Дженнифер Лоуренс

Отдавая дань своей роли в "Голодных играх", Лоуренс сначала похвалила крылышки как "приятные", но soon found herself in agonizing pain.

“Ничто не облегчает мое положение” she lamented as the heat became unbearable, and even liquids offered no respite.

“I believe I’m on the brink of death!” she eventually cried.

The aftermath was gruesome.

“I violently expelled my contents afterwards. Disturbingly,” Lawrence later admitted to "Watch What Happens Live" host Andy Cohen during an interview. “I ascended to my private suite. My sanctuary.”

Конан О’Бrien

Появление бывшего ведущего поздних шоу было таким жарким, что ведущая новостная организация NPR задалась вопросом: "Конан О’Бrien - лучший гость "Горячих одних" когда-либо? Обсуждайте!"

О’Бrien подошел ко всему этому как к шутке, даже приведя своего личного "врача" (исполненного давним писателем и продюсером Жозе Арройо). Он лизнул один чрезвычайно острый соус с крыла и воскликнул: "Да ладно, мы играем в эту игру или нет?"

К концу О’Бrien казался покрытым потом, облил молоко и имел соус на подбородке. Но это не помешало ему проглотить один из самых острых соусов прямо из бутылки.

Хорошая игра, сэр.

Педро Паскаль

Паскаль, известный своими исключительными актерскими способностями, продемонстрировал отличную стойкость во время своего появления, тщательно следуя интервью, пока справлялся с жаром.

“Это структура вашего интервью”, - пошутил Паскаль. “Вы убеждаете меня, что я делаю хорошо, а затем пытаетесь меня убить”.

Он размышлял, сколько пищи может застрять в его "впечатляющей бороде" перед тем, как выпить стакан молока, чтобы облегчить боль, и спросил о судьбе своего языка.

Мая Рудольф как Бейонсе

Хотя это не был настоящий эпизод "Горячих одних", он был просто слишком смешным, чтобы его не включить.

"Субботним вечером в прямом эфире" показали скетч, в котором Мая Рудольф изображала Бейонсе на "Горячих одних". Она окунулась в остроту, выразившись: "Я из Техаса, детка! Эта девочка может держать удар, когда дело доходит до крылышек!"

Но к концу Рудольф, в образе, заявляла "Голова Бейонсе влажная!" и "Этот крылышко меня уничтожает!" - прежде чем сдаться примерно на четвертом вызове.

Она - выжившая, действительно.

Шакил О’Нил

Легендарный баскетболист, ставший комментатором, мог бы быть прощен за то, что случайно пролил немного соуса.

О’Нил дает один из самых знаковых эпизодов "Горячих одних" когда-либо, так как его внушительное сложение требовало экстравагантного представления.

В том числе шутки (он подшучивал над тем, что стал "Сопливым Пиппеном", когда у него потек нос) и принес галлон молока к столу.

Но момент, который действительно захватил воображение фанатов, был когда он сделал dunk на Канзас, а затем был вынужден сразу же отозвать свои слова.

“Канзас не знает, как делать острые крылышки”, - заявил Шах, прежде чем попробовать крыло. “Ооо, я извиняюсь, Канзас!”

И несмотря на ранние заявления воздерживаться от гримас, лица, которые он сделал в конце, стали популярными мемами.

После дерзкой попытки Дональда Дака справиться с острыми крылышками энтузиасты развлечений во всем мире теперь с нетерпением ждут других знаковых фигур, чтобы встретить жар.

Наполненный юмором и остротой, Конан О’Бrien и его личный врач превратили вызов с острыми крылышками в веселое шоу, оставив фанатов в приступе смеха.

