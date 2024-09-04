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Министр здравоохранения и науки земли Рейнланд-Пфальц от партии СДПГ Клеменс Хох считает существенную финансовую помощь, оказываемую государством находящемуся в сложном финансовом положении Университетскому медицинскому центру Майнца, серьезным шагом. Как он заявил в Майнце, частичное списание долга в размере 400 миллионов евро, запланированное на следующий год, должно дать новый совет Уни-медицины импульс. "Уни-медицине нужен передышка".

Он ожидает, что совет представит надежный план к концу года, который позволит достичь баланса бюджета без дефицита к концу пятого года. Однако, учитывая текущий долг и сопутствующую высокую нагрузку процентов, которая примерно в два раза превышает размер частичного списания долга, этот путь кажется нереалистичным, сказал министр. "В следующие годы будет непросто". Любые потенциальные излишки бюджета в будущем могли бы направляться в специальный фонд.

После этой финансовой помощи Министерство может объявить дополнительные меры поддержки Уни-медицины. Дополнительная информация: Министр здравоохранения и науки земли Рейнланд-Пфальц от партии СДПГ Клеменс Хох подчеркнул, что предстоящий план должен гарантировать устойчивое финансовое восстановление Университетского медицинского центра Майнца.

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