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Домашний убыток для Саарбрукен встретить Ингольштадт

ФК Саарбрюккен терпит второе поражение на своем поле. Несмотря на впечатляющую атакующую игру, удача оказалась не на их стороне.

 and  Anthony Ross
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- Домашний убыток для Саарбрукен встретить Ингольштадт

Команда низшего дивизиона 1. ФК Саарбрюккен до сих пор не одержала свою первую домашнюю победу в этом сезоне. В матче 3-го тура они потерпели поражение 2:3 (2:2) от ФК Ингольштадт. Лукас Фроде (84-я минута) закрепил неудачу хозяев. Ранее Кай Брюнкер (26.) и Тим Цивежа (45.) сравняли счет, отыграв двухголевое преимущество баварцев, благодаря Себастьяну Гроннингу (11.) и Марселю Костли (19.).

Первый тайм был оживленным. Сперва Калогеро Рицутто (8.) не реализовал пенальти, и хозяева получили двойной удар, уступив 0:2. Несмотря на это, саарляне не выглядели сломленными. Удар Амина Найфиса (20.) был спасен в последнюю секунду. Выровнять счет удалось Брюнкеру, заработав заслуженный гол.

Саарбрюккен стремился к победе, но Ингольштадт забил снова

ФКС не был доволен ничьей и сравнял счет за минуту до перерыва. Однако оборона хозяев не всегда справлялась с нападающими гостей, оставив им два отличных шанса. В добавленное время агрессивная игра хозяев дважды была остановлена штангой.

После перерыва Саарбрюккен продолжал атаковать ворота гостей. Гол Брюнкера (58.) был отменен из-за офсайда. ФКС продолжал давить, но Ингольштадт продемонстрировал надежную оборону и заработал решающий балл в конце основного времени. В добавленное время удар головой Симона Штеhle был вынесен с линии. Для команды Рюдигера Цихля это было второе поражение на Людвигспарк, после поражения 0:1 от Сандхаузена в начале.

Последствия этого разочаровывающего поворота событий привели к тому, что Саарбрюккен стремился к победе после перерыва, но Ингольштадт заработал решающий балл. Несмотря на усилия Брюнкера выровнять счет, его гол был отменен из-за офсайда.

Анализ следующего матча показал, что Саарбрюккен сыграл хорошо, Брюнкер сыграл важную роль, но их первая домашняя победа в этом сезоне все еще остается недостижимой, так как они не смогли одержать ее после 3-го тура.

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