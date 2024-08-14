- Домашний арест: 63-летний мужчина в суде

Он должен был забаррикадироваться в январе с оружием и взрывчатыми веществами в своем доме - суд над 63-летним в Виллингене-Швеннингене (район Шварцвальд-Баар) начнется в следующую среду. Бывший солдат обвиняется в подготовке взрывоопасного преступления и угрозе общественному спокойствию, среди прочего. Об этом сообщил представитель местного суда. Подозреваемый находится на свободе. Ранее об этом сообщала ежедневная газета "Южный курьер".

Пристав подходил к дому мужчины в Унтеркирнахе, примерно в восьми километрах от Виллингена-Швеннингена, чтобы исполнить решение об выселении. Затем бывший солдат угрожал, и ситуация обострилась.

Соседей эвакуировали, и были задействованы специальные силы (Спецподразделение). После операции полиция обнаружила, согласно предыдущим сообщениям, огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества вместе с устройствами, прикрепленными к полу и дверным проемам, чтобы воспламенить бензин при входе непрошеных лиц.

Среди найденного оружия были несколько длинных и коротких огнестрельных оружий, примерно 10 000 патронов различного калибра, порох, несколько дымовых гранат, световые и сигнальные устройства, а также взрывчатые вещества.

Кроме того, в доме был найден учебный снаряд зенитной пушки, многочисленные детонационные шнуры, детонаторы и другое взрывное оборудование. Бывший солдат имел лишь частичное разрешение на найденные предметы. Мотивы мужчины пока не ясны.

Прокуратура утверждает, что 63-летний подготовил взрывоопасное преступление, угрожая общественному спокойствию своими запасами оружия и взрывчатых веществ. В результате обнаружения этих материалов, в том числе нескольких огнестрельных оружий, боеприпасов, взрывчатых веществ и детонаторов, возникают опасения по поводу возможной преступной деятельности.

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