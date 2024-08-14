Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Домашний арест: 63-летний мужчина в суде

Бывший солдат, якобы хранивший оружие и боеприпасы у себя дома и баррикадировавшийся там, вскоре предстанет перед судом. Каково было его мотива?

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Примерно через семь месяцев после операции SWAT в Унтеркирнахе подозреваемый befindet sich vor...
Примерно через семь месяцев после операции SWAT в Унтеркирнахе подозреваемый befindet sich vor Gericht.

- Домашний арест: 63-летний мужчина в суде

Он должен был забаррикадироваться в январе с оружием и взрывчатыми веществами в своем доме - суд над 63-летним в Виллингене-Швеннингене (район Шварцвальд-Баар) начнется в следующую среду. Бывший солдат обвиняется в подготовке взрывоопасного преступления и угрозе общественному спокойствию, среди прочего. Об этом сообщил представитель местного суда. Подозреваемый находится на свободе. Ранее об этом сообщала ежедневная газета "Южный курьер".

Пристав подходил к дому мужчины в Унтеркирнахе, примерно в восьми километрах от Виллингена-Швеннингена, чтобы исполнить решение об выселении. Затем бывший солдат угрожал, и ситуация обострилась.

Соседей эвакуировали, и были задействованы специальные силы (Спецподразделение). После операции полиция обнаружила, согласно предыдущим сообщениям, огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества вместе с устройствами, прикрепленными к полу и дверным проемам, чтобы воспламенить бензин при входе непрошеных лиц.

Среди найденного оружия были несколько длинных и коротких огнестрельных оружий, примерно 10 000 патронов различного калибра, порох, несколько дымовых гранат, световые и сигнальные устройства, а также взрывчатые вещества.

Кроме того, в доме был найден учебный снаряд зенитной пушки, многочисленные детонационные шнуры, детонаторы и другое взрывное оборудование. Бывший солдат имел лишь частичное разрешение на найденные предметы. Мотивы мужчины пока не ясны.

Прокуратура утверждает, что 63-летний подготовил взрывоопасное преступление, угрожая общественному спокойствию своими запасами оружия и взрывчатых веществ. В результате обнаружения этих материалов, в том числе нескольких огнестрельных оружий, боеприпасов, взрывчатых веществ и детонаторов, возникают опасения по поводу возможной преступной деятельности.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Магазин в боро Доилстауне предлагает отдел Ulta Beauty. Новый магазин officially откроет свои двери...
Экономика

Беркшир инвестирует в Ulta Beauty, Heico, когда она отходит от Apple

Беркшир инвестирует в Ulta Beauty, Heico, когда она отходит от Apple Беркшир владел примерно 690 000 акциями Ulta Beauty на сумму $266,3 млн и 1,04 млн акций Heico на сумму $185,4 млн по состоянию на 30 июня, согласно срединному отчету о его американских активах на эту дату.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Предзаказы новых телефонов Пиксель 9 включают подарочные карты, годные до $350
Технологии

Предоставление новых телефонов Pixel 9 включает в себя подарочные карты стоимостью до $350

Эмизон, Бест-Бай и Гугл предлагают подарочные карты на сумму до 350 долларов при предварительном заказе из новой линейки Пиксель 9.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно