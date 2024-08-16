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ЭкономикаНовостиЕвропейская комиссия

Домашнее жилье для датчан и итальянцев - самое доступное

Германия с самой высокой стоимостью

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут
Точно так же сложно для французов и чехов - четыре стены их собственных домов.
Точно так же сложно для французов и чехов - четыре стены их собственных домов.

Домашнее жилье для датчан и итальянцев - самое доступное

Мечта о собственном жилье почти неосуществима для многих немцев. Согласно исследованию Deloitte, в Австрии еще больше нужно платить за стены собственного дома. Самые доступные варианты есть у датчан и итальянцев.

В сравнении с Европой, Германия - дорогое место для покупателей квартир. В среднем, новая квартира стоит 4700 евро за квадратный метр, согласно исследованию консалтинговой фирмы Deloitte. Только Австрия дороже, а в 21 другой стране дешевле.

В отношении среднего дохода самая дешевая 70-метровая квартира находится в Дании: всего около 3000 евро за квадратный метр, что составляет всего 4,7 годовой зарплаты.

Согласно Deloitte, недвижимость также очень доступна в Италии, где требуется около пяти годовой зарплаты для покупки. Цена продажи такой новой квартиры в Италии упала на 11% до около 2100 евро за квадратный метр в прошлом году. Даже в Риме достаточно семи годовой зарплаты для покупки.

Если смотреть только на абсолютные цены, новые квартиры также дешевы в Греции (около 1500 евро за квадратный метр), Хорватии, Словении (2600), или Испании (2800), а также в Румынии (1500), Польше (2200), и Венгрии (2600). Однако когда речь заходит о том, могут ли местные жители позволить себе купить квартиру, картина выглядит иначе: во Франции требуется в среднем десять годовой зарплаты, а в Чехии даже 13.

Арендаторы платят 34 евро за квадратный метр в Лондоне

Париж является самым дорогим из 68 исследованных городов Европы, с 14900 евро за квадратный метр - за ним следует Мюнхен с 10900 евро. Средняя цена в Париже thus в четыре раза выше средней по Франции. В Мюнхене премия над средней по Германии составляет 232%.

Однако, согласно Deloitte, Лондон является самым дорогим городом для арендаторов, с почти 34 евро за квадратный метр, за ним следуют Дублин, Париж и Барселона (30 евро). Мюнхен находится в верхней средней части, с почти 21 евро за квадратный метр.

В сравнении, аренда новых квартир относительно дешева в Турине: арендодатели взимают в среднем всего 7,30 евро за квадратный метр там. Менее 9 евро взимается за новые аренды в некоторых греческих, румынских, болгарских, венгерских и чешских городах. Однако новые квартиры по аренде в болгарских городах София, Варна и Бургас стали дороже на 67-126% в прошлом году.

Комиссия в своем исследовании обнаружила, что Германия является одним из самых дорогих мест для покупателей квартир в Европе. Комиссия также сообщила, что Лондон является самым дорогим городом для арендаторов, согласно их данным.

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