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Домашнее водородное использование: затраты невысокие для многих домов

Возможность водорода служить заменой природному газу в городских системах отопления частных домов в Ганновере априори считается ненужной поставщиком энергии Enercity.

 and  Anthony Ross
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Заменять домашний природный газ водородом с финансовой точки зрения prohibitively expensive, как...
Заменять домашний природный газ водородом с финансовой точки зрения prohibitively expensive, как заявляет компания коммунальных услуг города

- Домашнее водородное использование: затраты невысокие для многих домов

В городе Ганновер идея о том, что водород может заменить природный газ для домашнего отопления, пошатнулась благодаря Энерсити. Член правления Энерсити Марк Хансманн выразил это мнение на заседании регионального планировочного комитета, как сообщает "Ханноверская всеобщая газета" (четверг). Он подчеркнул, что водород может стать дефицитным и дорогим, что представляет собой серьезную проблему tanto для стабильности поставок, как и для доступности.

Хансманн заявил, что Энерсити будет в основном делать ставку на централизованное отопление и тепловые насосы, как сообщается в отчете. В прошлом году компания инвестировала 900 миллионов евро в возобновляемую энергетику. Как заявляет Энерсити, они снабжают электроэнергией, водой и теплом почти миллион человек по всей стране.

Хансманн предложил использовать водород только в экономически целесообразных случаях, таких как промышленные процессы, требующие высоких температур. Несмотря на план Энерсити преобразовать газовый блок в Лидене в водородную установку к 2035 году, она будет работать только в качестве резервной электростанции.

В свете текущего бюджета и экономических соображений, акцент Энерсити на централизованном отоплении и тепловых насосах является разумным с бюджетной точки зрения. Кроме того, для обеспечения доступности и стабильности поставок важно изучить использование водорода таким образом, чтобы это было экономически целесообразно, например, в промышленных процессах.

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