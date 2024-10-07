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ЭкономикаНовости

Дома, питаемые запасами электромобилей.

 and  Katherine Bradley
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На данный момент проводится масштабное испытание технологии 'совместимой с биди'.
На данный момент проводится масштабное испытание технологии 'совместимой с биди'.

Дома, питаемые запасами электромобилей.

Использование электромобиля (ЭМ) в качестве источника питания для вашего дома, будь то для освещения или питания ноутбука, теоретически возможно благодаря функции, называемой "би-directional charging". Эта технология позволяет вашему ЭМ выступать в качестве промежуточного решения для хранения энергии. Однако важно отметить, что эта технология имеет свои ограничения.

Исследование Eon показывает, что электромобили с передовыми батареями могут иметь емкость для питания 1,75 миллиона домохозяйств в течение 12 часов. Eon ссылается на около 166 000 таких ЭМ с возможностью "би-directional charging", зарегистрированных в Германии, рынке, доминируемом азиатскими производителями.

При наличии функции би-directional charging батарея вашего ЭМ может хранить избыточную энергию, генерируемую, например, от солнечной панели на крыше. Позже эта хранимая энергия может быть выпущена из ЭМ, припаркованного снаружи, чтобы удовлетворить потребности вашего дома в энергии. В сущности, батарея ЭМ служит в качестве промежуточного устройства хранения, снижая зависимость от электросети.

В настоящее время би-directional charging является относительно новой технологией. Согласно Федеральному управлению по надзору за дорожным движением Германии, в стране зарегистрировано около 60,7 миллиона транспортных средств. 166 000 "би-directional capable" ЭМ, упомянутых Eon, составляют менее 0,3% общего автопарка Германии.

Менеджер Eon Филлип Тон выражает оптимизм, заявляя, что "широкое и всеобщее использование этой технологии в настоящее время тестируется". Он выступает за использование батареи ЭМ не только для вождения, но и как неотъемлемую часть нашей энергетической системы. Анализ Eon служит пищей для размышлений о громадном потенциале этой технологии.

Интеграция би-directional charging в ЭМ может существенно способствовать удовлетворению энергетических потребностей домов, потенциально снижая зависимость от электросети для домохозяйств. Как показывает Eon, экономика потенциально может выиграть от широкого внедрения этой технологии, так как она может снизить спрос на энергию и повысить эффективность ее использования.

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