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Дом королевы Виктории в Тоскане продается за 55 миллионов долларов.

Вилла Palmeri, живописный особняк, некогда любимое место отдыха королевы Виктории и упоминаемый в هزارной литературной ценности, глубоко пропитан историей. Если у вас есть более 50 миллионов евро (55 миллионов долларов), вы можете стать владельцем этого почтенного имущества.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Собственность люкс на Тоскане доступна для приобретения по цене свыше $55 миллионов
Собственность люкс на Тоскане доступна для приобретения по цене свыше $55 миллионов

Дом королевы Виктории в Тоскане продается за 55 миллионов долларов.

Расположенная на холмах за пределами городских границ Флоренции, эта вилла растянулась на около 4000 квадратных метров (43000 кв. футов), согласно данным Dreamer Real Estate, которые занимаются ее продажей. По их заявлению для CNN, сад виллы занимает почти девять гектаров (22 акра), что делает его вторым по величине парком в городе.

Гости могут попасть на виллу через вертолетную площадку, а затем насладиться теннисным кортом, зелеными садами и остатками античного бассейна. Внутри виллы расположены 23 спальни и 19 ванных комнат, каждая из которых является образцом превосходного мастерства, аккуратно расставленные вокруг внутреннего двора.

Вилла может проследить свою историю до 14 века, когда ее первыми владельцами были семья Фтини. В 1454 году Маттео ди Марко Пальмиери приобрел ее, дав ей свое название. В 1760 году виллу приобрел третий граф Ковпер, добавив ее к списку английской аристократии. Владение затем перешло к графу Крэнфилду и Балкарресу.

Во время этого периода королева Виктория оставила свой след, проведя месяц на вилле в 1888 году, а затем посетив ее снова в 1893 и 1894 годах. Памятные таблички, отмечающие ее пребывание, все еще можно найти на некоторых деревьях в саду.

Во время пребывания на вилле Виктория позаботилась о своем комфорте, организовав доставку кровати, кресел, диванов, письменного стола, ванны и мебели перед ее прибытием. По сообщениям Нью-Йорк Таймс в 1888 году, Виктория ценила полную изоляцию виллы и ее спокойствие.

До Виктории вилла уже прославилась как муза Джованни Боккаччо. Известный итальянский писатель, якобы, описал сады виллы в своем "Декамероне", которое ныне занимает значительное место в итальянской литературной пантеоне.

Вилла также несет эхо своего богатого прошлого в своих фресках, картинах и скульптурах. Недавно она принимала коллекцию моды Givenchy и функционировала как место для проведения мероприятий и свадеб.

Архитектура виллы, с ее грандиозным фасадом и тонкими деталями, демонстрирует различные стили из разных эпох ее владения. Спальни и ванные комнаты, каждая из которых является произведением искусства, являются образцом изысканного стиля их соответствующих периодов.

Дворовая территория виллы занимает 22 акра.

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