Долли Партон высказывает свою позицию против недовольных сторонников Бейонсе.

После того, как альбом в стиле кантри "Cowboy Carter" и сингл "Texas Hold 'Em" певицы Бейонсе были проигнорированы на престижной церемонии Country Music Association Awards, фанаты обвиняют в расизме в основном белый музыкальный мир. Однако легенда музыки Долли Партон не согласна с этим.

В 78 лет Партон, успешная кантри-артистка с 1960-х годов, поделилась своими взглядами с журналом US "Variety". Она призналась, что была шокирована отсутствием Бейонсе на наградах, но быстро опровергла расизм как причину. Вместо этого она указывает на изобилие талантов в жанре как на причину.

По мнению Партон, в индустрии так много талантливых кантри-музыкантов, что было бы несправедливо упустить тех, кто посвятил свою жизнь музыке. Бейонсе не прошла мимо, другие артисты, такие как Морган Уоллен, Крис Стэплтон и Коди Джонсон, получили номинации.

Выражая свое разочарование по поводу исключения Бейонсе, Партон не может не восхищаться альбомом, называя его "прекрасным". Она призывает Бейонсе гордиться своим достижением, так как она стала первой чернокожей артисткой, возглавившей американский чарт кантри-альбомов с тех пор, как в январе 1964 года.

Бейонсе произвела фурор с выходом своего восьмого студийного альбома "Cowboy Carter" и предшествующего сингла "Texas Hold 'Em" в марте 2024 года. Ее пребывание в мире кантри стало историческим, так как она прорвала цветной барьер, который мешал чернокожим артистам со времен зарождения чартов кантри-музыки.

Партон признала историческое достижение Бейонсе Кнаулес в кантри-музыке, ставшей первой чернокожей артисткой, возглавившей американский чарт кантри-альбомов с "Cowboy Carter". Несмотря на заметное отсутствие Бейонсе на наградах, Партон похвалила ее за "прекрасный" альбом "Cowboy Carter" и его предшествующий сингл "Texas Hold 'Em".

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