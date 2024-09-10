Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостибизнес

Долгожданный продолжение "Жука-Жука" Тима Бертона, под названием "Жука-Жука-Жука", дебютирует с внушительным $110 млн.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута

Долгожданный продолжение "Жука-Жука" Тима Бертона, под названием "Жука-Жука-Жука", дебютирует с внушительным $110 млн.

"Дебют фильма 'Бесконечная ночь' стал настоящим событием, заняв второе место в истории сентября, уступив только рекордным $123 млн за первый уик-энд фильма 'Оно' в 2017 году, сообщает Boxoffice Pro в воскресенье.

Разнообразные возрастные группы спешили на премьеру перезапущенного 'Бесконечной ночи', что превратило просмотр в настоящее событие, с детьми и взрослыми в костюмах. Этот уникальный сиквел смог завоевать сердца зрителей, продолжая историю оригинала и не чувствуя себя перезапуском, при этом отвечая ожиданиям зрителей.

В глобальном масштабе фильм 'Бесконечная ночь', в котором снялись Дженна Ортега, Вайнона Райдер и Майкл Китон, собрал по предварительным оценкам Comscore $145,4 млн за уик-энд.

Выдающаяся игра Ортеги в роли Астрид, дочери персонажа Райдер Лизы Дитц, привлекла молодое поколение, сравнивая ее с бывшей музой Тима Бёртона Джонни Деппом.

Интересно, что Ортега, которая родилась после выхода первого 'Бесконечной ночи', увидела оригинал только в девять лет.

В недавнем интервью CNN Кэтрин О'Хара, вновь исполнившая роль Делии Дитц, объяснила, почему на создание сиквела ушло так много времени: 'Дженне нужно было родиться, стать актрисой и поработать с Тимом'.

Ортега рассказала CNN, что Бёртон предложил ей роль во время работы над вторым сезоном популярного сериала Netflix 'Вedadnesday', который имеет темную и мрачную атмосферу, подобную 'Семейке Аддамс'.

Фильм был выпущен Warner Bros., дочерней компанией CNN и Warner Bros. Discovery."

Успех 'Бесконечной ночи' в прокате можно объяснить его широкой популярностью, которая привлекла как молодую, так и взрослую аудиторию, тем самым стимулируя общий бизнес фильма.

В связи с впечатляющими результатами в прокате 'Бесконечная ночь' стала выгодным предприятием для Warner Bros., еще больше закрепив их позиции в киноиндустрии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Руперт Мёрдок вместе со своим сыном Лакланом Мёрдоком присутствовал на церемонии в церкви Святого...
Экономика

Клан Мердок участвует в тайном споре о наследстве в уединенном судебном окружении Невады.

В зале суда Рено, Невада, разыгрывается приватная семейная драма, похожая на взрывные сценарии, показанные в HBO-сериале "Наследие", но без телевизионных трансляций и газетных репортажей.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию
Экономика

Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию

Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию Проблемы у дверей VW - Электромобили - не единственная проблема. В этом выпуске подкаста мы беседуем с экспертом по автомобильной промышленности Фердинандом Дуденхёффером о текущем состоянии компании, факторах, приведших к ее затруднениям, и возможных решениях. Наши дискуссии охватывают

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно