Долгожданный продолжение "Жука-Жука" Тима Бертона, под названием "Жука-Жука-Жука", дебютирует с внушительным $110 млн.

"Дебют фильма 'Бесконечная ночь' стал настоящим событием, заняв второе место в истории сентября, уступив только рекордным $123 млн за первый уик-энд фильма 'Оно' в 2017 году, сообщает Boxoffice Pro в воскресенье.

Разнообразные возрастные группы спешили на премьеру перезапущенного 'Бесконечной ночи', что превратило просмотр в настоящее событие, с детьми и взрослыми в костюмах. Этот уникальный сиквел смог завоевать сердца зрителей, продолжая историю оригинала и не чувствуя себя перезапуском, при этом отвечая ожиданиям зрителей.

В глобальном масштабе фильм 'Бесконечная ночь', в котором снялись Дженна Ортега, Вайнона Райдер и Майкл Китон, собрал по предварительным оценкам Comscore $145,4 млн за уик-энд.

Выдающаяся игра Ортеги в роли Астрид, дочери персонажа Райдер Лизы Дитц, привлекла молодое поколение, сравнивая ее с бывшей музой Тима Бёртона Джонни Деппом.

Интересно, что Ортега, которая родилась после выхода первого 'Бесконечной ночи', увидела оригинал только в девять лет.

В недавнем интервью CNN Кэтрин О'Хара, вновь исполнившая роль Делии Дитц, объяснила, почему на создание сиквела ушло так много времени: 'Дженне нужно было родиться, стать актрисой и поработать с Тимом'.

Ортега рассказала CNN, что Бёртон предложил ей роль во время работы над вторым сезоном популярного сериала Netflix 'Вedadnesday', который имеет темную и мрачную атмосферу, подобную 'Семейке Аддамс'.

Фильм был выпущен Warner Bros., дочерней компанией CNN и Warner Bros. Discovery."

Успех 'Бесконечной ночи' в прокате можно объяснить его широкой популярностью, которая привлекла как молодую, так и взрослую аудиторию, тем самым стимулируя общий бизнес фильма.

В связи с впечатляющими результатами в прокате 'Бесконечная ночь' стала выгодным предприятием для Warner Bros., еще больше закрепив их позиции в киноиндустрии.

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