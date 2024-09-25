Долговые проблемы Франции на грани эскалации?

Франция борется со своим растущим долгом, что вызывает беспокойство среди инвесторов на финансовом рынке. Способность нового правительства управлять долгом ставится под сомнение, что приводит к более высоким затратам на заимствования для Франции.

Это беспокойство отражается в растущей премией риска, требуемой инвесторами для государственных облигаций Франции по сравнению с немецкими бондами. С тех пор, как в июне состоялись неожиданные досрочные выборы, на которых победили популистские партии, разница между доходностями облигаций Франции и Германии почти удвоилась. В настоящее время спред между десятилетними облигациями обеих стран составляет 0,79 процентного пункта.

Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье признает проблему долга, называя ее "серьезной ситуацией", и призывает к "национальным усилиям". Однако правительство находится в затруднительном положении из-за политической динамики в парламенте, либо находясь в зависимости от правоцентристской популистской партии "Национальное собрание" (RN) или от левых популистов, доминирующих в "Новой экологической и социальной народной унии" (NUPES). Это делает реализацию строгих мер жесткой экономии затруднительной.

Долговая нагрузка Франции составляет 110 процентов от ее валового внутреннего продукта (ВВП). В прошлом году дефицит бюджета взлетел до 5,5 процента ВВП, существенно превысив установленный ЕС предел в три процента. Даже общий долг превысил лимит ЕС в 60 процентов от экономического производства.

Начата процедура дефицита

Во время пандемии COVID-19 ЕС предоставил странам гибкость в соблюдении правил долга, чтобы предоставить экономическую помощь. После задержек в переговорах в конце апреля была внедрена реформа "Пакта стабильности и роста". Она требует от стран с уровнем долга выше 90 процентов ежегодно сокращать долю долга на один процентный пункт.

Из-за высокого долга Еврокомиссия инициировала процедуру дефицита против Франции. Французскому правительству было поручено представить план в Брюссель, в котором будут указаны меры по снижению дефицита бюджета ниже утвержденного порога.

Изначальный срок в сентябре был продлен Комиссией до середины октября из-за формирования французского правительства. Однако правительство якобы запросило дополнительное продление до 31 октября. Еврокомиссия ожидает, что Франция должна будет экономить 15 миллиардов евро в год в течение следующих семи лет, а также проводить болезненные реформы.

Барнье планирует представить бюджет к началу октября, но прохождение его через парламент может оказаться сложной и неопределенной задачей. Барнье угрожает голос недоверия из-за отсутствия поддержки.

Левые уже объявили о своем намерении подать вотум недоверия правительству Барнье 1 октября в принципе. Большинство коалиции не смогло добиться абсолютного большинства и нуждалось в назначении консервативного Барнье президентом Макроном, чья партия получила всего пять процентов на выборах. Выживание нового правительства зависит от поддержки RN голосования о недоверии.

Барнье упомянул возможность повышения налогов для богатых и крупных корпораций, не вдаваясь в подробности. Он отметил: "Я не буду повышать налоги для всех французских людей, не для самых маленьких, не для рабочих, не для среднего класса. Но я не могу освободить самых богатых от национальных усилий по улучшению ситуации".

Министры ЕС и финансов Барнье ведут переговоры, чтобы согласовать план расходов, считающийся "достаточно жестким". Однако сделать такие меры приемлемыми для высокофракционированного парламента - загадка. Даже внутри лагеря Макрона планы Барнье по повышению налогов для богатых и корпораций встречают сопротивление.

Высокие затраты на заимствования для Франции являются прямым результатом опасений по поводу ее экономики и долга, как показывает растущая премия риска, требуемая инвесторами для государственных облигаций Франции. Экономическая нестабильность усугубляется долговой нагрузкой Франции, которая составляет 110 процентов от ее ВВП, превышая установленный ЕС предел.

В связи с этой серьезной ситуацией Еврокомиссия инициировала процедуру дефицита против Франции, требуя от правительства представить план по снижению дефицита бюджета ниже утвержденного порога.

Читайте также: