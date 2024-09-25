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Долговые проблемы Франции на грани эскалации?

 and  Grigoriy Williams
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Левые популисты во Франции заявляют о своем противодействии недавнему установлению администрации.
Левые популисты во Франции заявляют о своем противодействии недавнему установлению администрации.

Долговые проблемы Франции на грани эскалации?

Франция борется со своим растущим долгом, что вызывает беспокойство среди инвесторов на финансовом рынке. Способность нового правительства управлять долгом ставится под сомнение, что приводит к более высоким затратам на заимствования для Франции.

Это беспокойство отражается в растущей премией риска, требуемой инвесторами для государственных облигаций Франции по сравнению с немецкими бондами. С тех пор, как в июне состоялись неожиданные досрочные выборы, на которых победили популистские партии, разница между доходностями облигаций Франции и Германии почти удвоилась. В настоящее время спред между десятилетними облигациями обеих стран составляет 0,79 процентного пункта.

Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье признает проблему долга, называя ее "серьезной ситуацией", и призывает к "национальным усилиям". Однако правительство находится в затруднительном положении из-за политической динамики в парламенте, либо находясь в зависимости от правоцентристской популистской партии "Национальное собрание" (RN) или от левых популистов, доминирующих в "Новой экологической и социальной народной унии" (NUPES). Это делает реализацию строгих мер жесткой экономии затруднительной.

Долговая нагрузка Франции составляет 110 процентов от ее валового внутреннего продукта (ВВП). В прошлом году дефицит бюджета взлетел до 5,5 процента ВВП, существенно превысив установленный ЕС предел в три процента. Даже общий долг превысил лимит ЕС в 60 процентов от экономического производства.

Начата процедура дефицита

Во время пандемии COVID-19 ЕС предоставил странам гибкость в соблюдении правил долга, чтобы предоставить экономическую помощь. После задержек в переговорах в конце апреля была внедрена реформа "Пакта стабильности и роста". Она требует от стран с уровнем долга выше 90 процентов ежегодно сокращать долю долга на один процентный пункт.

Из-за высокого долга Еврокомиссия инициировала процедуру дефицита против Франции. Французскому правительству было поручено представить план в Брюссель, в котором будут указаны меры по снижению дефицита бюджета ниже утвержденного порога.

Изначальный срок в сентябре был продлен Комиссией до середины октября из-за формирования французского правительства. Однако правительство якобы запросило дополнительное продление до 31 октября. Еврокомиссия ожидает, что Франция должна будет экономить 15 миллиардов евро в год в течение следующих семи лет, а также проводить болезненные реформы.

Барнье планирует представить бюджет к началу октября, но прохождение его через парламент может оказаться сложной и неопределенной задачей. Барнье угрожает голос недоверия из-за отсутствия поддержки.

Левые уже объявили о своем намерении подать вотум недоверия правительству Барнье 1 октября в принципе. Большинство коалиции не смогло добиться абсолютного большинства и нуждалось в назначении консервативного Барнье президентом Макроном, чья партия получила всего пять процентов на выборах. Выживание нового правительства зависит от поддержки RN голосования о недоверии.

Барнье упомянул возможность повышения налогов для богатых и крупных корпораций, не вдаваясь в подробности. Он отметил: "Я не буду повышать налоги для всех французских людей, не для самых маленьких, не для рабочих, не для среднего класса. Но я не могу освободить самых богатых от национальных усилий по улучшению ситуации".

Министры ЕС и финансов Барнье ведут переговоры, чтобы согласовать план расходов, считающийся "достаточно жестким". Однако сделать такие меры приемлемыми для высокофракционированного парламента - загадка. Даже внутри лагеря Макрона планы Барнье по повышению налогов для богатых и корпораций встречают сопротивление.

Высокие затраты на заимствования для Франции являются прямым результатом опасений по поводу ее экономики и долга, как показывает растущая премия риска, требуемая инвесторами для государственных облигаций Франции. Экономическая нестабильность усугубляется долговой нагрузкой Франции, которая составляет 110 процентов от ее ВВП, превышая установленный ЕС предел.

В связи с этой серьезной ситуацией Еврокомиссия инициировала процедуру дефицита против Франции, требуя от правительства представить план по снижению дефицита бюджета ниже утвержденного порога.

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