Долгосрочное применение национальных стратегий профилактики самоубийств не значительно уменьшило число смертей.

Помощь доступна, если вы или кто-то из вашего окружения столкнулся с суицидальными мыслями или проблемами со здоровьем. В США: Позвоните или отправьте SMS на 988, Горячую линию по предотвращению суицидов. Во всем мире: Международная ассоциация по предотвращению суицидов и Близкие люди по всему миру** предлагают контактные данные кризисных центров по всему миру.

Последнее текстовое сообщение Раджа было его коллеге по лаборатории о разделении задач по домашнему заданию.

“Ты что, собираешься взять на себя вопросы 1-15, если собираешься уйти через час?” - сказал Мехта, 29-летняя активистка по вопросам психического здоровья и предотвращения суицидов из Арлингтона, Виргиния. Она имела сертификаты по Первой помощи в области психического здоровья - национальной программе, обучающей распознавать, понимать и реагировать на признаки психических расстройств, но отметила, что ее брат не проявлял никаких предупреждающих знаков.

Мехта подчеркнула, что люди часто обвиняли ее в смерти Раджа, поскольку они жили вместе во время пандемии COVID-19, когда Раджа посещал занятия онлайн. Другие критиковали ее за то, что она не распознала его трудности с помощью своих навыков.

Но Мехта заявила: “Мы ведем себя так, как будто мы эксперты во всем, что касается предотвращения суицидов. Мы разработали некоторые отличные решения для части проблемы, но мы ничего не знаем о остальной части”.

Смерть Раджа произошла в течение многих лет безуспешных попыток снизить показатели суицидов по всей стране.

За последние два десятилетия федеральные власти представили три национальные стратегии по предотвращению суицидов, в том числе одну, объявленную в апреле.

Первая стратегия, представленная в 2001 году, была сосредоточена на борьбе с факторами риска суицида и опиралась на традиционные вмешательства.

Следующая стратегия предлагала установление и внедрение единых протоколов для выявления и оказания помощи лицам, находящимся в группе риска, с последующей поддержкой и непрерывным лечением.

Последняя стратегия основывается на своих предшественниках и включает федеральный план действий, предусматривающий выполнение 200 действий в течение следующих трех лет, таких как приоритетное внимание к группам, которые в наибольшей степени подвержены риску суицида, таким как чернокожие молодые люди и коренные американцы и жители Аляски.

Несмотря на эти эволюционирующие планы, показатели суицидов росли в большинство лет с 2001 по 2021 год, согласно данным CDC. Пreliminary data for 2022, самые последние доступные статистические данные, показывают, что количество самоубийств возросло на дополнительные 3% по сравнению с предыдущим годом. Эксперты CDC прогнозируют, что окончательное число самоубийств в 2022 году превысит текущий уровень.

Показатели суицидов в сельских штатах, таких как Аляска, Монтана, Северная Дакота и Вайоминг, в среднем в два раза выше, чем в городских районах, согласно данным CDC.

Несмотря на эти удручающие цифры, специалисты по психическому здоровью утверждают, что национальные стратегии не являются проблемой. Вместо этого они утверждают, что финансирование, принятие и внедрение этих политик было медленным. Это замедление было усугублено пандемией COVID-19, которая отрицательно сказалась на психическом здоровье общества.

Консенсус национальных экспертов и правительственных чиновников заключается в том, что стратегии не получили широкого признания, но они утверждают, что даже базовое отслеживание случаев суицида не является универсальным.

Данные по надзору необходимы для продвижения качества здравоохранения и доказали свою эффективность в борьбе с раком и заболеваниями сердца, но они не использовались в изучении поведенческих проблем со здоровьем, таких как суицид, утверждает Майкл Шёнбаум, старший консультант по вопросам психического здоровья в Национальном институте психического здоровья.

“Мы обращаемся с поведенческими проблемами со здоровьем иначе, чем с физическими”, - сказал Шёнбаум.

Без надежных статистических данных исследователи не могут выявлять закономерности в том, кто чаще всего умирает от суицида, изучать эффективность стратегий предотвращения суицида и определять, где наиболее необходимы ресурсы для предотвращения суицида.

Многие штаты и территории запрещают связывать медицинские записи с свидетельствами о смерти, объясняет Шёнбаум. Однако Национальный институт психического здоровья работает с несколькими другими организациями, чтобы впервые задокументировать эту информацию в общедоступном отчете и базе данных, которые должны быть опубликованы к концу года.

Кроме того, неравномерное внедрение стратегий является сложной задачей, поскольку федеральное и местное финансирование колеблется, и не все методы предотвращения суицида работают во всех штатах или муниципалитетах из-за сложных географических условий.

Вайоминг, где несколько сотен тысяч жителей рассеяны по обширной и суровой местности, традиционно регистрирует одни из самых высоких показателей суицидов в стране.

Официальные лица штата пытались бороться с проблемой суицидов штата в течение многих лет, сказала Ким Дети, представитель Департамента здравоохранения Вайоминга.

Однако развертывание услуг, таких как мобильные кризисные команды, центральный элемент последней национальной стратегии, является сложной задачей в большом и малонаселенном штате.

“Мы не сдаемся, но стратегии, которые работают в некоторых географических районах, могут не работать в штатах, подобных нашему”, - сказала она.

Недостаточное внедрение не является исключительно проблемой государственных и местных органов власти. Несмотря на данные, свидетельствующие о том, что скрининг пациентов на наличие суицидальных наклонностей во время медицинских приемов помогает предотвратить беду, врачи не обязаны это делать.

Многие врачи находят скрининг на суицидальность пугающим из-за ограниченного времени и недостаточной подготовки, а также потому, что им некомфортно говорить о суициде, сказала Джанет Ли, специалист по подростковой медицине и профессор педиатрии в Школе медицины Льюиса Катца Темпльского университета.

“Это абсолютно пугающе и удивительно думать, если что-то является вопросом жизни и смерти, почему бы не расспросить об этом?” - сказала она.

Использование других мер также было неравномерным. Службы интервенции в кризисных ситуациях являются важной частью национальных стратегий, но многие штаты не разработали стандартизированные системы.

В результате фрагментация систем управления кризисами, такие как мобильные кризисные команды, различаются от места к месту, будь то штат или округ. Некоторые из этих команд используют телемедицину, другие работают круглосуточно, в то время как другие работают с 9 до 17 часов, и некоторые даже полагаются на местную полицию для реагирования вместо специалистов по психическому здоровью.

Аналогичные существенные препятствия встречаются и на пути к растущему 988 Горячей линии по предотвращению суицидов.

Лишь 23% американцев знают о 988, и имеется существенное непонимание ситуаций, требующих звонка по 988, как показало недавнее исследование, проведенное Национальной ассоциацией по заболеваниям мозга и Ipsos.

Большинство штатов, территорий и племенных регионов еще не получили долгосрочного финансирования для 988, которое стало доступно по всей стране в июле 2022 года и получило около 1,5 миллиарда долларов федеральной помощи, согласно Администрации по борьбе со злоупотреблением наркотиками и mentaleному здоровью.

Эннита Эверетт, директор Центра по вопросам психического здоровья в SAMHSA, возглавляет кампанию по продвижению системы.

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В некоторых штатах, таких как Колорадо, внедряются инновационные меры. Правительство штата ввело финансовые стимулы для проведения мероприятий по предотвращению самоубийств и других протоколов безопасности пациентов через программу стимулирования качества медицинских услуг штата. Эта программа ежегодно выделяет около 150 миллионов долларов hospitals за отличную работу. В прошлом году 66 больниц успешно изменили уход за пациентами, страдающими от мыслей о самоубийстве, согласно Лене Хайлманн, директору Отдела профилактики самоубийств в Департаменте общественного здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо.

Эксперты ожидают, что другие штаты последуют примеру Колорадо.

Несмотря на медленный прогресс, Мехта видит потенциальные положительные изменения в последней стратегии и плане.

Хотя уже слишком поздно спасти Радж, "устранение социальных факторов, влияющих на психическое здоровье и самоубийства, и инвестирование в места, где люди могут искать помощи задолго до кризиса, дает мне надежду", - сказал Мехта.

Эта статья была составлена KFF Health News, национальной редакцией, производящей всестороннее журналистское расследование вопросов здравоохранения и одной из основных функций вKFF, независимом источнике исследований в области здравоохранения, опросов и журналистики.Репортаж Чeriyl Platzman Weinstock финансируется грантом от Национального фонда управления здравоохранением.

Несмотря на сертификаты Мехты по оказанию первой помощи при психических расстройствах, ее брат не проявлял признаков психических расстройств перед самоубийством. Введение единых протоколов для выявления и оказания помощи лицам, находящимся в группе риска самоубийств, потенциально может снизить показатели самоубийств, согласно второй национальной стратегии профилактики самоубийств.

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