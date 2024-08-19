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Долгое время вождь хора Бейрута уходит в отставку.

 and  Melissa Williams
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Без малого двадцать лет ЭберхардFriedrich возглавляет хор в Байрейте.
Без малого двадцать лет ЭберхардFriedrich возглавляет хор в Байрейте.

- Долгое время вождь хора Бейрута уходит в отставку.

Долгосрочный хормейстер фестиваля в Байройте, Эберхард Фридрих, объявляет о своем уходе

Подтверждено представителем фестиваля Хубертусом Херрманном, что Эберхард Фридрих, долгие годы возглавлявший хор фестиваля в Байройте, принял решение уйти. Ранее об этом сообщала «Nordbayerischer Kurier», также опубликовавшая выдержки из письма Фридриха к директорам фестиваля. В письме он выразил обеспокоенность возможными изменениями в хоре фестиваля из-за обстоятельств, не подконтрольных ему, которые могут повлиять на звучание, музыкальное качество и точность хора.

Необоснованное увольнение

Интересно, что это кажется необоснованным увольнением, так как Фридрих, 66 лет, должен был встретиться с руководством фестиваля 26 августа, учитывая, что его пенсионный возраст запланирован на 2025 год. Процесс поиска преемника также, якобы, находится в продвинутой стадии. Херрманн сказал, что они сообщат об этом к концу текущего сезона фестиваля, который завершится 27 августа оперой «Тангейзер».

Финансовые сокращения прошлого года

В 2020 году совет директоров этого престижного оперного фестиваля принял решение о сокращении расходов в ответ на экономический план, предложенный управлением, что также затронуло хор.

Опасения массовых увольнений

Ассоциация немецких оперных и танцевальных ансамблей (VdO) выразила опасения по поводу «массовых увольнений» из-за сокращения числа постоянных членов хора на 40%, с 134 до 80. Фестиваль, однако, назвал это «реструктуризацией» хора фестиваля, объяснив, что он теперь будет состоять из основного хора и специализированного хора, что позволит традиционным 134 членам хора продолжать оставаться заметной частью в значимых хоральных работах.

Причина финансовых сокращений

Фестиваль объяснил эти меры по сокращению расходов «значительным увеличением затрат», затрагивающих все оперные дома, в том числе высокие затраты на энергию, дорогостоящие материалы и увеличение затрат на персонал из-за высоких соглашений о зарплате в государственном секторе. Фридрих, который присоединился к хору фестиваля в Байройте в 1993 году в качестве ассистента и возглавил его в 2000 году, еще не комментировал эти меры по сокращению расходов. Хор, высоко оцененный зрителями в первую неделю фестиваля, продолжал блистать во всех своих выступлениях.

Баварская связь

Пребывание Эберхарда Фридриха в качестве хормейстера фестиваля в Байройте в течение более двух десятилетий демонстрирует его глубокую приверженность баварской музыкальной культуре.

Баварское наследие

Уход Фридриха с фестиваля в Байройте может принести изменения, но его наследие как чемпиона баварской хоровой музыки, несомненно, останется и будет влиять на будущие поколения хормейстеров.

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