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В ваших местных супермаркетах вы найдете его в банках, часто он представлен в сыром виде в суши-барах: тунец. Мировое восхищение этой рыбой привело к сокращению ее популяции из-за перелова. Программа "Terra X: Тунец - преследуемый охотник", которая выйдет в эфир в это воскресенье (в 19:30) на Канале 2, погружается в то, как эту преследуемую добычу можно сохранить.

Гигантский синий тунец, также известный как красный тунец, является самой дорогой и желанной тунец-рыбой, как утверждает морской биолог и ведущий "Terra X" Ули Кунц в документальном фильме. "Мало рыб так хорошо изучены, но все еще остаются загадкой для ученых", - говорит он.

Оснащенный трекерами, Кунц присоединяется к профессиональным рыбакам в Средиземном море, чтобы получить представление о поведении и передвижениях тунца. "Каждую весну тунцы путешествуют из Атлантики в Средиземное море, чтобы метать икру", - объясняет он. Они преодолевают почти 10 000 километров в год, возвращаясь в Атлантику осенью. "Пролив Гибралтар - идеальное место, чтобы увидеть их прибытие".

В документальном фильме также рассматривается растущая популярность суши и океанское загрязнение, а также прошлое тунца. Считается, что даже наши древние предки, неандертальцы, потребляли тунца. Приход промышленности по производству консервов и последующий рост суши считаются важными поворотными моментами. Обычно в консервированном тунце содержатся родственные виды, а не дорогой синий тунец, который может принести рыбакам около 2000 евро. "Чем реже становится синий тунец, тем выше его цена".

Чтобы защитить тунца в Средиземном море, были введены строгие квоты на улов. Глубоководный лов, такой как тот, который практикуется в Папуа-Новой Гвинее, предлагается как более гуманный метод. Однако использование пластиковых лесок также может представлять угрозу для морской жизни. 45-минутный фильм Клаудии Руби также исследует морское загрязнение и выделяет "горячие точки пластика" в океанах.

Документальный фильм дает эксклюзивный взгляд на огромное рыболовное судно, которое ловит целую школу рыб - зрелище, которое редко видят потребители. "Это невидимая сторона рыболовной промышленности у нас дома. Мы видим маленькие банки, но это их происхождение", - подразумевает Кунц.

Основной вопрос заключается в следующем: может ли рыболовная промышленность по тунцу удовлетворить спрос? Документальный фильм дает однозначный ответ, посещая одну из основных импортирующих стран, Японию, чтобы показать программу разведения тунца. Несмотря на то, что считалось, что тунца нельзя разводить, их успешно разводят в неволе, и они воспроизводятся в течение девяти лет. Так, аквакультура - решение? Спойлер: не совсем.

В это воскресенье в документальном фильме "Terra X: Тунец - преследуемый охотник" исследуются способы сохранения синего тунца, который часто потребляется в суши-барах и может принести рыбакам большие деньги из-за сокращения его популяции. Зрители могут посмотреть это в 19:30 на Канале 2, чтобы узнать больше о поведении и миграциях тунца в Средиземном море.

В документальном фильме морской биолог Ули Кунц присоединяется к профессиональным рыбакам в Средиземном море, чтобы изучить движения и паттерны нереста синего тунца, проливая свет на его годовой путь, превышающий почти 10 000 километров.

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