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ЗдоровьеНовости

Доктор Санджай Гупта: Какие у вас вопросы по поводу нулевых калорийных подсластителей?

Эксперты в основном согласны, что американцы потребляют слишком много добавленного сахара каждый день, и поэтому многие из нас переходят на подсластители без калорий, чтобы утолить желание сладкого.

 and  Vladimir Milov
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FDA заявляет, что подсластители безопасны в умеренном потреблении.
FDA заявляет, что подсластители безопасны в умеренном потреблении.

Доктор Санджай Гупта: Какие у вас вопросы по поводу нулевых калорийных подсластителей?

Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило для использования в качестве пищевых добавок шесть веществ: сахарин, аспартам, ацесульфам калий (также известный как ацесульфам-К или Ace-K), сукралозу, неотам и аваент. К ним относятся также стевия и экстракт монкфрута, полученные из растений или фруктов, и сорбитолы, которые являются углеводами.

Все они безопасны в умеренных количествах, согласно заявлениям ведомства. Однако недавние заголовки вызывают опасения в отношении безкалорийных подсластителей и возможной связи с такими заболеваниями, как увеличение веса, заболевания сердца и рак.

Какие у вас вопросы о безкалорийных подсластителях? Поделитесь ими с CNN ниже.

Хотя Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобряет эти подсластители для умеренного использования, некоторые исследования указывают на потенциальные проблемы со здоровьем, такие как связь с увеличением веса, заболеваниями сердца и раком. Потребителям следует учитывать эти потенциальные риски при выборе продуктов питания.

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