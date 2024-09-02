- Доклад Красной Звезды Белграда доставлен Силасу в Штутгарте

Возможно, футболист Силас покинет команду Бундеслиги VfB Штутгарт этим летом, как сообщает новостное издание. Сообщается, что Црвена Звезда заинтересована в 25-летнем игроке. Сербские гранды якобы ведут переговоры с менеджментом Силаса, согласно данным Sky TV. Рынок трансферов в Сербии закроется 13 сентября. Интересно, что Белград предстоит сыграть со Штутгартом в Лиге чемпионов.

Послематчевая беседа с тренером VfB Себастьяном Хенессом после ничьей 3:3 против 1. FSV Майнц 05 в субботу показала его надежду на то, что Силас останется. Однако спортивный директор Фабиан Вольгемут назвал будущее Силаса "открытым вопросом". Медиа из Штутгарта намекали на возможный трансфер национального игрока уже в прошлую пятницу.

Силас перешел в VfB из Paris FC летом 2019 года и быстро завоевал любовь фанатов. Однако в последнее время его положение ухудшилось.

Несмотря на надежды тренера на то, что Силас останется, спортивный директор оставил будущее Силаса в VfB открытым, что может привести к его трансферу. Новости об интересе "Црвеной Звезды" к Силасу продолжают набирать обороты, и переговоры якобы продолжаются.

Читайте также: