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Доклад Красной Звезды Белграда доставлен Силасу в Штутгарте

Будет ли играющий крыло в конечном итоге уезжать в Штутгарт?

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Уезжаю ли я этим летом из Штутгарта? У Силаса в данный момент проблемы в клубе "В Desarrollador...
Уезжаю ли я этим летом из Штутгарта? У Силаса в данный момент проблемы в клубе "В Desarrollador Botanist".

- Доклад Красной Звезды Белграда доставлен Силасу в Штутгарте

Возможно, футболист Силас покинет команду Бундеслиги VfB Штутгарт этим летом, как сообщает новостное издание. Сообщается, что Црвена Звезда заинтересована в 25-летнем игроке. Сербские гранды якобы ведут переговоры с менеджментом Силаса, согласно данным Sky TV. Рынок трансферов в Сербии закроется 13 сентября. Интересно, что Белград предстоит сыграть со Штутгартом в Лиге чемпионов.

Послематчевая беседа с тренером VfB Себастьяном Хенессом после ничьей 3:3 против 1. FSV Майнц 05 в субботу показала его надежду на то, что Силас останется. Однако спортивный директор Фабиан Вольгемут назвал будущее Силаса "открытым вопросом". Медиа из Штутгарта намекали на возможный трансфер национального игрока уже в прошлую пятницу.

Силас перешел в VfB из Paris FC летом 2019 года и быстро завоевал любовь фанатов. Однако в последнее время его положение ухудшилось.

Несмотря на надежды тренера на то, что Силас останется, спортивный директор оставил будущее Силаса в VfB открытым, что может привести к его трансферу. Новости об интересе "Црвеной Звезды" к Силасу продолжают набирать обороты, и переговоры якобы продолжаются.

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