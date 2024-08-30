- Доходы от строительства, особенно жилищного строительства, снижаются.

Сектор строительства в Гессене пережил заметное снижение доходов, что существенно сказалось на жилищном строительстве. В первом полугодии 2024 года сектор заработал совокупно 2,6 миллиарда евро, что на 4,9% меньше, чем в соответствующем периоде 2023 года, согласно данным Гессенского статистического управления в Висбадене. Жилищное строительство пострадало больше всего, показав снижение на 12,1% и получив доход в размере 0,6 миллиарда евро.

Промышленность строительства в Гессене показала улучшение потока заказов в первом полугодии 2024 года по сравнению с предыдущим годом: объем заказов вырос на 4,0% до 2,7 миллиарда евро. Однако численность рабочей силы сократилась на 3,2% до примерно 33 000 сотрудников. Эти цифры относятся к компаниям с не менее чем 20 сотрудниками.

Ранее Ассоциация жилищных компаний Юго-Западной Германии (VdW) отметила резкое снижение выдачи разрешений на строительство в Гессене: в первом полугодии 2024 года было выдано на 26,5% меньше разрешений, чем в предыдущем году. Это снижение было еще более существенным по сравнению с 2022 годом, составив 41,8%. Ассоциация подчеркнула интенсивную ценовую конкуренцию в отрасли: расходы на строительство и техническое обслуживание значительно возросли.

Несмотря на улучшение потока заказов, снижение доходов от жилищного строительства по данным Гессенского статистического управления по-прежнему вызывает обеспокоенность. Резкое снижение выдачи разрешений на строительство, указанное Ассоциацией жилищных компаний Юго-Западной Германии, еще больше подчеркивает необходимость анализа статистики отрасли.

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