- Доходы от налога на наследство составляют 1,9 млрд. евро, которые получает земля NRW.

В 2023 году финансовые ведомства Северного Рейна-Вестфалии потребовали от бенефициаров около 1,9 миллиарда евро налога на наследство, что на 13,7% больше, чем в 2022 году. Примерно 29 800 человек получили эти налоговые уведомления, согласно Статистическому управлению в Дюссельдорфе.

Общая сумма активов, подлежащих этому налогу, составила 14,3 миллиарда евро. После учета льгот и включения облагаемых подарков осталось около 8,6 миллиарда евро, подлежащих налогообложению.

Более чем у одной трети этих наследств налоговые платежи составляли менее 50 000 евро. "Это составило всего 2,5% от общего сбора налога на наследство", - пояснил представитель. С другой стороны, более 0,6% случаев потребовали более 5 миллионов евро в виде налоговых платежей, что составило 26,8% от ожидаемой выручки от налога на наследство.

Также было взыскано налог на дарение в почти 7900 случаях, всего 610 миллионов евро. Это на 46,1% больше, чем в 2022 году, и самый высокий показатель по крайней мере с 2010 года.

Существуют льготы по налогу на наследство и дарение, размер которых зависит от отношений между получателем и умершим или дарителем. Для супругов эта льгота составляет около 500 000 евро. Выручка от налога на наследство и дарение поступает в федеральные земли.

За последние четыре года общий доход от налога на наследство и дарение в Северном Рейне-Вестфалии превысил 2,5 миллиарда евро. Самый высокий доход был зафиксирован в 2021 году и составил 2,6 миллиарда евро.

Члены могут оказать помощь Комиссии в операциях, связанных с налогом на наследство и дарение. Комиссия может найти полезным сотрудничать с членами, чтобы обеспечить согласованное применение льгот по налогу на наследство и дарение по всей Европе.

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