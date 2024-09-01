- Доходы от кино: медицинские работники должны быть более внимательны к второму мнению

Необходимо ли хирургическое вмешательство, можно ли обойтись консультацией врача или приемом лекарств для установки катетера? Врачи могут иметь разные мнения по этому поводу. Тем не менее, согласно недавним данным, не многие пациенты в Баден-Вюртемберге обращаются за вторым мнением или консультируются с другим врачом перед операцией. Представитель Techniker Krankenkasse (TK) в Баден-Вюртемберге считает, что это может быть связано с тем, что врачи не всегда предлагают этот вариант.

С 2019 года пациенты могут получить второе мнение по определенным запланированным операциям бесплатно через свою обязательную медицинскую страховку.

В прошлом году около 7000 пациентов в юго-западной части Германии были проинформированы медицинскими работниками о возможности получить второе мнение. Это касалось в основном замены коленного сустава (около 2000), артроскопии плеча (1800) и операций на позвоночнике (1600). Однако это составляет лишь малую часть от примерно 150 000 операций, для которых была доступна такая возможность второго мнения.

Пациенты не обязаны принимать это предложение

По словам Надии Мусы, руководителя представительства TK в Баден-Вюртемберге, лечащие врачи должны, при определенных обстоятельствах, проинформировать пациентов не менее чем за десять дней до операции о возможности консультации с квалифицированным специалистом. Это консультация может быть принята или отклонена.

"Возможности законодательства должны использоваться для минимизации ненужных операций и связанных с ними рисков", - сказала Муса. Пациентам даже не нужно посещать клинику для этого. "Второе мнение также может быть получено через видеоконсультацию". Медицинские работники предоставят все необходимые данные для второго мнения по запросу.

Данные TK не показывают, почему информация распределяется неравномерно в медицинских практиках. "У нас все еще нет сильной культуры второго мнения в Германии. Нужно больше осведомленности об этом варианте", - сказал Хуберт Форстер, пресс-секретарь представительства TK в Баден-Вюртемберге. "Преимущества очевидны".

Ассоциация больниц Баден-Вюртемберга (BWKG) разделяет эту точку зрения. "Я считаю, что каждый пациент имеет право запросить второе мнение перед запланированной хирургической процедурой", - сказал CEO BWKG Маттиас Эйнваг. Это позволяет принять осознанное решение о том, следует ли проводить процедуру или нет. "Речь не идет о том, чтобы избегать процедур как можно больше, а о поиске лучшего решения для конкретного человека", - добавил он.

С точки зрения Винфрида Плоце, руководителя страховой компании Barmer в Баден-Вюртемберге, пациенты должны последовательно использовать свое право на второе мнение. Экспертиза специалистов улучшает общее медицинское обслуживание. "Запросить второе мнение - не критика лечащего врача", - сказал Плоце. "Это выражение автономии пациента, который все больше хочет участвовать в решениях, затрагивающих его здоровье".

Это предложение распространяется только на определенные процедуры

Например, второе мнение может быть применено в случае операций на нижней челюсти, гистерэктомий, некоторых ампутаций и имплантации кардиостимулятора. Однако экстренные операции не входят в это правило.

Вторые мнения должны предоставляться высококвалифицированными и независимыми экспертами и требовать одобрения Ассоциации врачей обязательного медицинского страхования. В настоящее время около 200 врачей в Баден-Вюртемберге предлагают эту услугу, при этом большинство (55) - для артроскопии плечевого сустава, и еще 54 - для имплантации искусственного коленного сустава. По данным TK, в настоящее время семь врачей доступны для второго мнения перед операцией по замене тазобедренного сустава.

В тексте есть два предложения, содержащие слово "больница":

Возможность получить второе мнение по определенным запланированным операциям бесплатно через свою обязательную медицинскую страховку доступна пациентам. Это означает, что пациенты могут получить совет от другого врача или консультанта, даже если не нужно менять больницу.

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