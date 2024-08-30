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Федеральные земли ГерманииНовостиКоллективное трудовое соглашение

Докарщики устроили протест в поисках коллективного трудового договора.

Порт Hamburga претерпевает значительные преобразования. Контейнерный терминал Burchardkai готовится к автоматизации, вызывая озабоченность сотрудников возможными увольнениями.

 and  Anthony Ross
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- Докарщики устроили протест в поисках коллективного трудового договора.

В порту Гамбурга сегодня утром около 300 рабочих компании Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) провели протест, требуя коллективного социального соглашения. Профсоюз Verdi инициировал акцию протеста, объявив предупредительную забастовку. Катализатором этого действия стала запланированная корпоративная трансформация компании. Помимо широкой автоматизации, трансформация предусматривает новую организационную структуру. Работники выражают обеспокоенность тем, что эта всеобъемлющая перестройка может привести к немедленной потере рабочих мест, постоянным перемещениям рабочих мест и значительному увеличению нагрузки, как объявил Verdi. Кроме того, Verdi считает, что ряд рабочих мест на операционном уровне порта, действующего как поставщик персонала для порта, находятся под угрозой.

В ходе затянувшихся переговоров, продолжавшихся несколько месяцев, работодатель оставался непреклонным по ключевым вопросам, по словам Verdi. "Работники справедливо добиваются всеобъемлющих гарантий в неопределенные времена", - сказал переговорщик Verdi Андре Кречмар. "Ясно, что планы реструктуризации не должны обходиться за счет сотрудников! Мы уже несколько месяцев ведем переговоры о коллективном социальном соглашении. Работникам нужен контракт, который гарантирует их будущее, и это должно произойти сейчас! Мы будем оказывать давление через эту забастовку".

Текущие переговоры между Verdi и HHLA в основном сосредоточены на заключении нового коллективного социального соглашения. Это соглашение является критически важным для обеспечения будущего работников в свете запланированной трансформации компании.

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