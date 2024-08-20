- Дочернее железнодорожное предприятие намерено увеличить железнодорожные проездные пошлины на 19%.

InfraGo, надзиратель за железнодорожной сетью, планирует существенно повысить "тарифы на использование путей" с 2026 года. Это решение, скорее всего, затронет региональный транспорт, так как InfraGo стремится к увеличению на 23,5% от Федерального агентства железнодорожного транспорта. Согласно данным, опубликованным InfraGo в прошлый понедельник вечером, средний рост составит 19,1% с 2026 года. Дальние поездки могут вырасти на 10,1%, а грузовые перевозки - на 14,8%.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта рассмотрит предложение о повышении

Предложение InfraGo о повышении тарифов на использование путей требует одобрения Федерального агентства железнодорожного транспорта. Согласно последним новостям, процесс утверждения начнется в октябре. InfraGo предполагает, что после этого процесса больше не будет применяться правовой лимит на тарифы на использование путей для местного и регионального транспорта, который был введен ранее. В настоящее время ведется судебный процесс по этому вопросу.

InfraGo взимает тарифы на использование путей, которые действуют как сборы. Все компании, использующие железнодорожную инфраструктуру, обязаны платить этот сбор, в том числе собственные транспортные компании InfraGo. Собранные средства используются для содержания железнодорожной сети, финансирования операционных расходов и вложений в расширение сети, охватывающей более 33 000 километров в Германии.

Увеличение уставного капитала федерального правительства приводит к росту тарифов на использование путей

InfraGo также использует тарифы на использование путей для покрытия процентов по уставному капиталу федерального правительства. Для финансирования значительных предстоящих инвестиций в железнодорожную сеть, оцениваемых в несколько миллиардов евро, федеральное правительство решило во время недавних бюджетных переговоров увеличить уставный капитал примерно на 21 миллиард евро. Это увеличение уставного капитала приводит к росту процентной нагрузки, что, в свою очередь, вызывает рост тарифов на использование путей, по словам InfraGo.

"Мы рискуем столкнуться с уменьшением использования железной дороги по более высокой цене", - заявила Сара Старк, генеральный директор Ассоциации железнодорожной промышленности. "Обеспечение планирования для электрификации и цифровизации уменьшается, а не растет".

Однако InfraGo упоминает о продолжающихся переговорах с федеральным правительством по поводу предлагаемого решения проблемы тарифов на использование путей.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта, отвечающее за надзор за железнодорожным сектором, рассмотрит предложение InfraGo о повышении тарифов на использование путей с SZ (2026) года. Если будет дано одобрение, правовой лимит на тарифы на использование путей для местного и регионального транспорта в SZ может быть снят.

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