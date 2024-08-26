- Дочерняя компания Lufthansa Discover выражает несогласие с предложенными забастовками.

Авиакомпания Discover Airlines, дочернее предприятие Lufthansa, осудила запланированную профсоюзами Vereinigung Cockpit (VC) и UFO трудовую акцию, которая начнется во вторник. "Авиакомпания Discover Airlines решительно осуждает уведомление о забастовке, полученное от двух профсоюзов, UFO и VC", - заявила компания. Предложение о четырехдневной забастовке в разгар сезона, особенно после достижения соглашения о зарплате с профсоюзом Verdi, является безответственным.

Авиакомпания отметила, что через коллективные соглашения она договорилась о повышении зарплаты для бортпроводников на 38% и для пилотов на 16%. "Неожиданное обострение со стороны отраслевых профсоюзов после достижения соглашения о зарплате с Verdi и объявление забастовки ясно показывают, что это не в интересах сотрудников Discover Airlines". UFO и VC делают пассажиров нежелательными жертвами своей политической борьбы.

Оставайтесь в курсе подробностей отмены рейсов

VC и UFO призывают пилотов и бортпроводников Discover Airlines участвовать в забастовке с вторника по пятницу (27-30 августа). Все рейсы, вылетающие из Германии, будут затронуты. Discover объявит число отмен рейсов из-за забастовки в понедельник днем. Во время первой забастовки VC и UFO в начале года влияние было минимальным.

Основанная в 2021 году, сравнительно небольшая туристическая авиакомпания Discover Airlines эксплуатирует 27 aircraft из Мюнхена и Франкфурта, летает в европейские и другие направления. Флот планируется увеличить до 33 aircraft к 2027 году. В компании работает около 1900 человек.

Забастовка вызвана спором с Verdi, который уже заключил первоначальные коллективные соглашения для пилотов и бортпроводников в молодой авиакомпании. UFO и VC имеют схожие цели, но стремятся навязать свои уникальные соглашения о зарплате. Они утверждают, что Verdi не имеет достаточного членства в операциях полетов и был назначен переговорным партнером руководством Lufthansa.

Объявление о забастовке со стороны профсоюзов Vereinigung Cockpit (VC) и UFO может повлиять на рынок труда в Discover Airlines, что потенциально может повлиять на занятость ее 1900 сотрудников. Продолжающийся спор между этими профсоюзами и Verdi, который уже привел к соглашению о зарплате, может привести к значительному количеству отмен рейсов начиная с 27 августа.

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