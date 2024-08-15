- Дочь королевы Анны празднует свой 74-й день рождения

Она знаменита своей прилежностью, остроумием и, прежде всего, великой любовью к лошадям: принцесса Анна, младшая сестра короля Карла III, отмечает 74-й день рождения 15 августа.

Единственная дочь покойной королевы Елизаветы II живет в тени своего старшего брата. Тем не менее, это, кажется, ее мало волнует. Наоборот, ее двое детей, Питер Филлипс (46) и Зара Тиндалл (43), не имеют королевских титулов по ее желанию, считая, что это облегчит их жизнь.

Поддержание нормальности также является ее большим желанием в юности: будучи первой принцессой в британской королевской семье, она не только обучается у частных преподавателей, но и посещает среднюю школу.

В качестве наездницы она участвует в Олимпийских играх.

Ее великая любовь всегда были лошади. В дисциплине конного спорта она участвует в Олимпийских играх 1976 года в Монреале. Она выигрывает золотые и серебряные медали на европейских чемпионатах. В качестве президента Британской олимпийской ассоциации и члена Олимпийского комитета она также присутствует на этих играх в Париже в этом году.

Ее страсть к верховой езде также приводит к нескольким сотрясениям мозга. В 1976 году, когда ее лошадь проваливается на препятствии во время соревнований, она падает и на короткое время оказывается под животным. Она теряет сознание и попадает в больницу. Это не единственный случай травмы, связанный с верховой ездой. В этом году она попадает под лошадь и снова оказывается в больнице.

Боксер прерывает попытку похищения двумя ударами

Еще более пугающей является попытка похищения в 1974 году на лондонской улице Мальборо. Роскошный лимузин, в котором ехала тогда 23-летняя Анна и ее тогдашний муж, 25-летний офицер Марк Филлипс, был вынужден остановиться другой машиной.

Вооруженный человек выходит из машины. Он целеустремленно направляется к принцессе Анне, намереваясь похитить ее с целью выкупа в размере нескольких миллионов долларов. Он стреляет в четырех человек, которые встают у него на пути.

Только бывший боксер, который проходил мимо, смог усмирить психически неуравновешенного человека двумя ударами.

Анна разводится с Филлипсом в начале 90-х и выходит замуж за офицера военно-морского флота Тимоти Лоуренса.

Она сопровождает свою мать в последнем пути

Она разделяет не только любовь к лошадям со своей матерью, но и тесную связь. Это особенно очевидно во время смерти королевы в сентябре 2022 года. Анна является единственным из четырех детей монарха, присутствующим в замке Балморал в шотландских горах во время ее последних часов.

Когда гроб, покрытый королевским штандартом, перевозится на самолете RAF в Лондон, Анна сопровождает свою мать в последнем пути, излучая ту же серьезность, которая всегда характеризовала королеву Елизавету II.

Анна также имеет чувство юмора. Как и ее отец, покойный принц Филипп, она имеет склонность к остроумным замечаниям. Несколько лет назад она сказала о упражнениях, в которых она регулярно участвует в качестве почетного офицера военной службы: "Идеально подходит для Тrafalgar Square, решает все ваши проблемы!" Площадь в центре Лондона известна своей транспортной загруженностью.

Отступление, возможно, не вариант

С 1987 года Анна носит титул ПринцессыRoyal. Однако ее значение в королевской семье возросло, особенно в последние годы: это связано со смертью ее родителей, добровольным отказом принца Гарри (39) и герцогини Меган (43) от ближайшего круга королевской семьи, а также ее брата Эндрю (64), который пал в результате скандала.

Анна нужна как никогда раньше. Редкий день проходит без того, чтобы она не посетила компанию, не провела ужин для сотрудников благотворительной организации или не открыла новый спортивный объект.

"Я думаю, люди поняли, что она член королевской семьи, который работает hardest, учитывая количество обязательств, которые она берет на себя", - говорит конституционный эксперт Крейг Прескотт из Лондонского университета Royal Holloway в интервью dpa. То, что Анна, в 74 года, может подумать о замедлении, он не может себе представить. "Я не верю, что у нее есть планы отступить", - говорит Прескотт.

Принцесса Анна, будучи сестрой короля Карла III, часто поддерживает его на королевских мероприятиях. Во время Олимпийских игр король Карл III и принцесса Анна оба демонстрируют свою любовь к спорту, причем страсть принцессы Анны особенно очевидна в ее конных соревнованиях.

Несмотря на многочисленные вызовы, включая попытки похищения и травмы, связанные с верховой ездой, любовь принцессы Анны к лошадям и преданность своим королевским обязанностям, как ПринцессыRoyal, остаются непоколебимыми, подобно ее брату, королю Карлу III.

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