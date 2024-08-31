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Дочь Брук Шилдс прошла двухлетний процесс криоконсервации.

 and  Ksenia Johnson
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Дочь Брук Шилдс прошла двухлетний процесс криоконсервации.

В мире Голливуда, Брук Шилдс, которой сейчас 59, пережила материнство благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) семь раз. Эта процедура привела к рождению ее первенца, Rowan Francis Henchy, в 2003 году. Ее вторая дочь, Grier Hammond, была зачата естественным путем. Этот семейный разговор об ЭКО очень открытый, как видно из интервью с журналом "People".

В этом интервью Rowan выражает благодарность своей матери за то, что она обсуждала ЭКО с ней в молодом возрасте. Rowan подчеркивает: "Я обязана своим существованием ЭКО, я была заморожена два года, и мама говорила нам об этом, когда мы были молоды, так что мы знаем об этом сейчас". Этот разговор, по ее мнению, важен для молодых женщин.

Брук Шилдс разделяет точку зрения своей дочери. Многие женщины в ее и нынешнем поколении вначале ставят карьеру на первое место, что может занять годы. В результате могут возникнуть проблемы в конце тридцатых. Брук часто советует женщинам рассмотреть возможность заморозки яйцеклеток. Вызывая смех, Rowan вспоминает: "На прошлой неделе она посмотрела на меня и сказала: 'Твой подарок на выпускной - заморозка яйцеклеток', и я просто сказала: 'Мам...'".

Ее открытость о послеродовой депрессии помогает ее дочерям

Брук Шилдс не только открыто говорит об ЭКО, но и привнесла в свет тему послеродовой депрессии. В 2005 году она поделилась своими опытом в книге "Идти дождем". В то время она была одной из первых знаменитостей, публично говоривших о чувствах грусти и отчаяния после родов. Rowan приписывает книгу своей матери к позитивному влиянию на жизнь многих женщин. Она говорит: "Наконец-то 'что-то плохое' обрело положительный результат, и у нее есть более крепкая связь со мной из-за того, что она пережила".

Брук подчеркивает, что ее книга также важна для ее дочерей. Возможно, они испытают подобные чувства, если когда-нибудь станут матерями. "Это инструмент - чтобы помочь им распознать, если что-то не так, что это нормально и должно быть адресовано. С ними все в порядке. Это не их вина, и это то, что я хотела передать им позже в жизни".

В 2001 году Брук Шилдс вышла замуж за сценариста и кинопродюсера Криса Хенчи. У них есть две дочери, Rowan и Grier. Ее первый брак с теннисистом Андре Агасси закончился в 1999 году и остался бездетным.

Открытость Брук Шилдс о своем пути через послеродовую депрессию побудила ее дочерей присутствовать на премьере фильма по ее книге "Идти дождем". Rowan вспоминает: "Мы пошли на премьеру фильма, и я почувствовала: 'Вот моя мама - она показывает свою силу и уязвимость'. Это было невероятно мощно".

Говоря о гламурной фасаде Голливуда, Брук утверждает: "Несмотря на блеск и гламур, связанные с Голливудом, важно помнить, что каждый путь женщины через материнство уникален и полон своих трудностей".

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