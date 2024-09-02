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Добро пожаловать на вечер церемонии розы в "Бакалавре".

 and  James Williams
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В первый вечер праздника роз царит радостное волнение.
В первый вечер праздника роз царит радостное волнение.

Добро пожаловать на вечер церемонии розы в "Бакалавре".

Включая обогреватель в вилле! Чемоданы участников едва коснулись пола, как начались словесные перепалки. В перепалку вступают Powergirl Эйсун и обаятельные парни Беннет и Мусти.

Скромный певец Девин "в шоке", а красавчик Беннет нуждается в "проверке реальности". Сперва мужчины-конкурсанты остаются ошеломленными, когда женщины входят в виллу в откровенных нарядах, ясно давая понять, кто будет диктовать правила в ближайшие дни.

Эйсун, бывшая участница конкурса красоты, прозванная "Красавицей Чarming", не медлит с выражением своего мнения. Когда Беннет, который порезал себя три раза во время ужина-ледокола, упоминает "опасно острые ножи", земная Эйсун вмешивается. Она предупреждает, что такие слова могут ранить человека, столкнувшегося с проблемами психического здоровья. Хотя Беннет и Мусти не понимают ее аргументов, напряжение нарастает, и происходит первая серьезная ссора.

Осведомленность о психическом здоровье

Эйсун огорчена тем, что мужчины отказываются участвовать в конструктивной критике. Беннет и Мусти, в свою очередь, выразили недовольство тем, что их заставляют молчать во время внутренних коммуникационных раундов. "Если я говорю своему другу и использую слово 'сумасшедший', я не хочу обидеть кого-то другого в не связанном с этим разговоре", - возражает Беннет, защищая свой выбор слов. К счастью, социальный работник Лейла выступает в роли арбитра и успешно успокаивает ситуацию.

Непрочное затишье не длится долго, прежде чем новая дискуссия вызывает новую волну напряжения. Ходят слухи, что Холостячка открыта для exploration очевидных моделей отношений. Новости вызывают бурю среди мужчин-конкурсантов, которые не могут принять идею когда-либо делить свою идеальную женщину. Разговорчивая Лейла пытается внести некоторые отношения инсайты, но ее попытки успокоить ситуацию проваливаются. "Моногамия действительно является гетеронормативным понятием", - эхом звучат слова Лейлы по всей вилле, оставляя мускулистых мужчин сбитыми с толку и перегруженными.

Эйсун остается захватывающей фигурой

Концепция ориентационной треугольной (лесбиянка, бисексуальная и гетеросексуальная) выводит некоторых конкурсантов из зоны комфорта. Но Эйсун, однако, сияет в предвкушении. Житель Мангейма открыта для исследования своих чувств к нескольким конкурсантам: "Реалистично говоря, вероятность развития некоторых чувств среди нас женщин довольно высока. Я открыта для исследования этих чувств", - честно признается Эйсун.

Первая ночь розы видит Холостячку, появляющуюся в блестящем, облегающем мини-костюме. Как и ожидалось, комната молчит, челюсти падают на пол. "Ее аура захватывающая!" - восторгается предприниматель Маркус. Блондин Fabian, менеджер местоположения из Дортмунда, едва может сдержать свой энтузиазм: "Она так же сияет, как алмаз!" Во время групповой дискуссии Холостячка повторяет, что ищет свою душу, человека, который действительно дополняет ее.

"Но мне трудно specify, как я хочу питать свои будущие отношения, поскольку это зависит от моего партнера", - говорит Холостячка. После того, как семь роз разданы, Аарон, Беннет, Фабиан и Луна остаются без роз. Оставленный одной розой, ситуация накаляется, так как остается только одна роза, чтобы быть врученной.

Эйсун выступает за чувствительность к психическому здоровью, выражая озабоченность тем, что слова Бенета могут навредить кому-то, столкнувшемуся с такими проблемами. Во время дискуссии о моделях отношений Лейла подчеркивает, что моногамия является гетеронормативной, вызывая замешательство среди мужчин-конкурсантов.

В вилле ЛГБТИК-люди, подобные Эйсун, открыты для исследования своих чувств, выходя за пределы зоны комфорта некоторых конкурсантов с упоминанием ориентационной треугольной. Конкурсанты выражают свое восхищение Холостячкой, но когда первый раунд роз подходит к концу, несколько конкурсантов остаются без роз, вызывая напряжение в вилле.

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