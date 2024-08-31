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Федеральные земли ГерманииНовостиПотсдамский

До сих пор было выдвинуто десять предложений по созданию фермерских хозяйств.

Под ослаблением регулирования сбыта каннабиса начальные районы в Бранденбурге представили запросы на выращивание. Принятие решения по этому вопросу может занять дополнительное время.

 and  Mark Rodriguez
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Процесс легализации выращивания каннабиса постепенно внедряется в Бранденбурге.
Процесс легализации выращивания каннабиса постепенно внедряется в Бранденбурге.

- До сих пор было выдвинуто десять предложений по созданию фермерских хозяйств.

В Бранденбурге на данный момент подано лишь несколько заявок на получение разрешения на создание кооператива по выращиванию марихуаны. Как сообщил представитель Министерства защиты прав потребителей Бранденбурга в ответ на запрос, было получено "десять заявок на получение разрешений на создание коллективных плантаций марихуаны". Такие заявки могут быть поданы с 1 июля.

На данный момент ни одна заявка не была ни одобрена, ни отклонена, заявил представитель. Тем не менее, уполномоченный орган обязан принять решение по заявке в течение трех месяцев после получения всех необходимых сведений и доказательств. Таким образом, первые решения, скорее всего, будут приняты в октябре. Из-за высокого спроса на консультации такие услуги также предоставляются отделом защиты прав потребителей, сообщил представитель министерства.

На данный момент многое еще находится на стадии изучения. В Министерстве здравоохранения в настоящее время разрабатывается система штрафов для марихуановых правил. "Процесс формирования еще не завершен", - объяснил представитель министерства. Тем не менее, они изучают, какие каталоги штрафов уже были выпущены другими землями и что можно извлечь из них.

С 1 апреля текущего года в стране легализовано хранение определенных количеств марихуаны, частное выращивание и публичное потребление наркотика лицами старше 18 лет при соблюдении определенных условий. Можно носить с собой не более 25 граммов или хранить дома не более 50 граммов. Разрешено выращивать три растения в жилой зоне. Нарушение может повлечь за собой значительные штрафы.

Представитель Министерства защиты прав потребителей Бранденбурга сообщил, что решения по заявкам на получение разрешений на выращивание марихуаны, скорее всего, будут приняты в октябре. Разработка системы штрафов для марихуановых правил находится в процессе в Министерстве здравоохранения, как сообщил их представитель.

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