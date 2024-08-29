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До перехода в Англию, защитник "Волфсбурга" Лакруа.

Оливер Глазнер, бывший менеджер «Вольфсбурга», намеревается приобрести защитника клуба «ВФЛ» Ласетти для английских клубов. Переход французского игрока кажется неизбежным.

 and  Lauren Adams
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Защитник сборной Франции Максент Лакруа покидает «Вольфсбург» и переходит в Англию.
Защитник сборной Франции Максент Лакруа покидает «Вольфсбург» и переходит в Англию.

- До перехода в Англию, защитник "Волфсбурга" Лакруа.

Полузащитник-защитник Максенес Лакруа из команды Бундеслиги ВФЛ Вольфсбург на грани перехода в английский Премьер-лигу клуб Кристал Пэлас. Менеджер ВФЛ Ральф Хазенхюттль подтвердил слухи в СМИ и упомянул о необходимости нового защитника после возможного ухода Лакруа. "Он не в Вольфсбурге сегодня, но ведет переговоры", - сказал Хазенхюттль о Лакруа.

Южнолондонский клуб Кристал Пэлас возглавляет бывший тренер ВФЛ Оливер Глазер, который хочет взять Лакруа на замену датскому интернационалу Йоахиму Андерсену, перешедшему в ФК Фулхэм. По сообщениям прессы, этот трансфер может принести Вольфсбургу около 20 миллионов евро плюс бонусы.

25-летний Лакруа не планирует продлевать свой контракт с ВФЛ, который истекает в 2025 году. Поэтому Вольфсбург может получить трансферный сбор за Лакруа только в текущем сезоне.

Учитывая, что Морitz Jenz присоединился к FSV Mainz 05 в среду вечером, ВФЛ Вольфсбург все еще нуждается как минимум в одном дополнительном защитнике, чтобы сохранить сбалансированный состав. "Если вы хотите играть с тремя защитниками, вам определенно нужен еще один. Это факт", - сказал Хазенхюттль.

Кристал Пэлас, базирующийся в Великобритании, стремится укрепить свою оборону Максенесом Лакруа, заменяя Йоахима Андерсена. Хазенхюттль, нынешний менеджер Вольфсбурга, признает важность подписания нового защитника, поскольку переезд Лакруа в английскую Премьер-лигу кажется неизбежным.

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 and  Lauren Adams
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