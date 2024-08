- До эфира ее энтузиазм был очень высоким.

В период празднования юбилея шоу RTL "Джунгли", зрители могли наблюдать за состоянием Ханки Раквиц (55), которая изначально присоединилась к шоу с энтузиазмом и дружелюбием, но со временем ее состояние ухудшалось. На седьмой день бывшая телеведущая недвижимости добровольно покинула "Я знаменитость - Легенды джунглей". С момента записи прошло некоторое время, прежде чем ее уход был показан 22 августа. На следующий день после этого показа ветеран джунглей поделилась своими мыслями по разным вопросам, в том числе о подлинности шоу и мнении зрителей о короле или королеве джунглей, в интервью spot on news.

Джунгли взяли над вами верх, и смогли ли вы оправиться с тех пор?

Ханка Раквиц: Я быстро оправилась, потому что не жалела о своем добровольном уходе из лагеря. Конечно, меня не все устраивало, но это было правильное решение. Однако по мере приближения даты показа я стала волноваться о возможном влиянии на жизнь, которую я так тщательно строила. Взглянув назад, я сомневалась в своих решениях и действиях и спрашивала себя, действительно ли я та, кем себя считала. И что произойдет, когда Германия начнет бросать камни после показа?

Смотрели ли вы прошлые эпизоды, предшествующие вашему уходу из шоу?

Раквиц: Я с нетерпением смотрела эпизоды, блокируя приближающуюся дату показа, и пила prosecco. Было странно: я слышала свое имя, мой голос казался мне странным... Это было похоже на сон.

По вашему мнению, было ли показанное содержание правдивым и точным?

Раквиц: Монтаж был отличным, и события были представлены так, как они происходили. Конечно, не все можно было показать, но общий тон был представлен реалистично. Сначала меня это успокоило, потому что некоторые форматы манипулируют своим контентом. Но как в природном документальном фильме о леопарде-матери и ее детенышах, если они показаны охотящимися, это выглядит впечатляюще. Однако документальный фильм также мог бы показать, как та же леопардовая мать убивает матери-импалу. Все зависит от перспективы, и это тоже интересно в шоу, подобных шоу джунглей.

С учетом роли мнения аудитории в таких шоу, как вы относитесь к предварительно записанному сезону легенд без голосования зрителей?

Раквиц: Это меня разочаровало, потому что никакое поведение не имело последствий. Я больше не была уверена, что правильно, а что нет. У меня очень сильное чувство справедливости, и я реагировала резко в некоторых ситуациях. Если бы "мудрая" Ханка извне вмешалась в эти моменты, возможно, все сложилось бы иначе.

Раквиц: Прибытие Елены помогло восстановить некоторую подлинность, и все снова стали казаться профессионалами. Однако частично staged истории о других форматах, Дубае, мамах-львицах и т. д., или искусственно созданные споры, я больше не могла выносить. Я не скрывала своего разочарования, и часто предлагалось мне уйти. В конце концов, это стало слишком тяжело, и я решила остановить американские горки для себя прошлого и настоящего.

Вы уже знаете, кто победил в Легендарном джунглей-кампе. Хотите поздравить королеву/короля джунглей?

Раквиц: Я довольна победителем, и могу это подтвердить. (смеется)

Что дальше, появитесь ли вы в предстоящих телевизионных проектах?

Раквиц: Пока нет. Мне нужно время, чтобы оправиться. Я не ожидала такого эмоционального воздействия. Однако я могу раскрыть, что собираюсь купить фуд-трак и путешествовать, чтобы поделиться волшебной пылью, вдохновляющими вибрациями и вкусной едой с теми, кто заинтересован.

Испытывали ли вы обратную связь после RTL-бродкаста в социальных сетях или на других платформах?

Ханка Раквиц: После показа я заметила увеличение активности в разделе комментариев моего RTL-аккаунта, в основном от людей, выражающих свое мнение с использованием хэштега RTL. Некоторые сообщения были поддерживающими, но другие были жесткими и критическими, часто связанными с хэштегом RTL.

Как RTL-бродкаст повлиял на ваши отношения с другими знаменитостями-конкурсантами из джунглей?

Раквиц: Как и я, некоторые конкурсанты восприняли показ как возможность блеснуть и пообщаться со своими фанатами. Однако другие, возможно, почувствовали себя некомфортно под публичным вниманием и раскрытием своего опыта в RTL джунглях.

