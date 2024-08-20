- До 27 градусов севернее, прогнозируется гроза на среду.

Согласно данным немецкой метеорологической службы (DMS), в Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне ожидается солнечная погода. Во вторник в Гамбурге ожидается до 27 градусов, в то время как на острове Зильт температура может достичь только 23 градусов, как сообщает DMS. Вечером с Северного моря подойдут облака, которые могут привести к кратковременным грозовым дождям.

В среду, по прогнозам DMS, ожидается смесь дождей и гроз, а температура упадет до прохладных 15 градусов. В течение дня будут облачные условия, кратковременные дожди и грозы. Кроме того, сильные западные ветры будут дуть вдоль побережья.

Несмотря на солнечный прогноз для Гамбурга и Шлезвиг-Гольштейна в начале недели, ситуация кардинально меняется к среде. Грозы ожидаются вместе с дождями, что делает погоду непредсказуемой и потенциально беспокойной.

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