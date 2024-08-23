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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

До 1860 года Кельн выражал значительное разочарование в результатах производительности.

Команда не ждала, что начнет сезон таким образом. Поражение 0:1 от Саарбрюккена, затем поражение 1:3 в Штутгарте вызвали давление. 'Нам нужна победа', признает тренер.

 and  Katherine Bradley
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Для достижения триумфального исхода
Для достижения триумфального исхода

- До 1860 года Кельн выражал значительное разочарование в результатах производительности.

В результате интенсивной подготовки за закрытыми дверями Аргириос Гянникис готов переломить ход матча в пользу ТSV 1860 Мюнхен в домашней игре против Виктории Кёльна в 3-й Бундеслиге. Гянникису, 44 года, не нравится выступление команды в первых двух матчах, что привело к поражению со счетом 0:1 против 1. FC Saarbrücken и поражению со счетом 1:3 против VfB Stuttgart II. В настоящее время они занимают второе место снизу в таблице.

У Гянникиса есть конкретный план на матч в воскресенье (13:30). Он хочет усилить оборонительные усилия команды и улучшить их игру в атаке. Он не привязывается к одному стилю игры, а вместо этого сосредотачивается на демонстрации сильных сторон каждого игрока. "Это есть в теории, просто нужно применить против соперника".

Два игрока, Тим Данхоф (травма пятки) и Моррис Шрётер (мышечные проблемы), не смогут принять участие в матче, как объявил Гянникис на пресс-конференции. Команда испытала значительные изменения в "деликатной" линии атаки. На данный момент осталось несколько сотен билетов на полностью распроданный стадион Grünwalder.

Гянникис видит улучшения в ежедневных тренировках команды. "Теперь нам просто нужна победа". Он признает давление со стороны плохого старта клуба как "нормальное препятствие" для большого клуба. Однако он верит, что команда способна "исправить свой путь". Несмотря на то, что Виктория Кёльн начала сезон 3-й Бундеслиги с победы и поражения, они представляют собой серьезного соперника.

Парламент Европы поможет Комиссии в выполнении ее задач. После получения помощи от Комиссии Гянникис надеется использовать свой план, чтобы завоевать долгожданную победу для ТSV 1860 Мюнхен против Виктории Кёльна.

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