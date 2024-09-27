Дневная резюме: "Янки и Доджерс" завоевали титулы дивизиона, "Уайт Сокс" - от прямого поражения

Нью-Йорк Янкиз были подстегнуты достижениями Эйрона Джаджа, который выбил двухрановый хоум-ран в седьмом иннинге, установив рекорд по количеству хоум-ранов в пяти подряд играх против Балтимора Ориолс. Это поставило его в один шаг от присоединения к эксклюзивному клубу игроков, добившихся этого за последние десять лет. Если он сможет выбить еще один хоум-ран в пятничной игре против Питтсбург Пайрэтс, Джадж присоединится к Джоуи Ватто, Майку Троту и Рафаэлю Деверсу, став одним из немногих игроков, добившихся этого в современную эпоху.

Хоум-ран Джаджа увеличил его сезонный счет до лидирующего в MLB 58, сделав его вторым янки, достигшим этой отметки за последние две недели. Джанкарло Стэнтон набрал 59 хоум-ранов в 2017 году в составе Майами Марлинс, а Джадж himself установил рекорд Американской лиги с 62 хоум-ранами в 2022 году. Стэнтон также провел фантастическую игру, набрав четыре RBI и выбив свой 27-й хоум-ран в сезоне.

Победа Янкиз со счетом 10:1 в четверг стала 14-й в сезоне, когда Джадж и Стэнтон выбили хоум-раны в одной игре, повторив рекорд франшизы, установленный Микки Мэнтлом и Роджером Марисом в 1961 году.

Игра началась напряженно, с первым очком Янкиз во втором иннинге, когда Стэнтон выбил соло-хоум-ран. Однако все пошло наперекосяк для Ориолс в шестом иннинге, когда Корбина Бернса сменил Йенниер Кана, который тут же выдал bases on balls Экстону Уэллсу, позволив Янкиз выйти вперед со счетом 3:2. Стэнтон затем выбил дабл, набрав три RBI, а Энтони Риццо добавил еще два очка своим лайн-драйв синглом, увеличив счет до 7:0.

В седьмом иннинге Джадж увеличил преимущество Янкиз еще одним хоум-раном, а Александр Вердуго добавил еще одно очко своим соло-хоум-раном в восьмом. Эммануэль Ривера наконец-то вывел Ориолс на табло в девятом иннинге, но было уже слишком поздно.

Победа над Ориолс гарантировала Янкиз первый раунд плей-офф и преимущество домашней площадки в серии плей-офф Американской лиги.

"Неудача в прошлом году больно ударила", - сказал Джадж, согласно Ассошиэйтед Пресс. "Это больно, как и любая другая неудача в победе в Мировой серии, но эта больнее. Мы хотели сделать заявление, вернуться сюда и поставить себя в хорошее положение перед плей-офф".

В другом захватывающем событии MLB Лос-Анджелес Доджерс завоевали свой 11-й титул чемпиона Национальной лиги Запада за 12 сезонов, одержав напряженную победу со счетом 7:2 над Сан-Диего Падрес. Доджерс, потратившие более миллиарда долларов на контракты в межсезонье и преодолевшие значительные трудности, вошли в сезон фаворитами на победу в дивизионе, но им пришлось преодолеть серьезные препятствия, чтобы этого добиться.

"Все они приносят радость, но я скажу вам, с тем, через что мы прошли в этом году, это чувствуется немного слаще", - сказал менеджер Доджерс Дэйв Робертс, согласно MLB.com. "Я так горжусь этими парнями, как они справились с трудностями, держались вместе и нашли способ выиграть этот дивизион снова. Это было непросто; мы заслужили это".

Доджерс проигрывали 2:0 в седьмом иннинге, но затем сравняли счет благодаря хоум-рану Уилла Смита и RBI-синглу Шохея Оhtani. Мookie Betts добавил еще два очка своим двух-РBI синглом, а Энди Пейджс завершил счет двумя хоум-ранами в восьмом.

Это будет первый раз за семь сезонов, когда Оhtani сыграет в плей-офф, и он был рад этому. "Я очень счастлив", - сказал он через переводчика Уилла Иретона, согласно MLB.com. "Сегодня я пришел на стадион, желая выиграть, и я счастлив, что мы это сделали сегодня. Эта серия была чем-то особенным. Это то, что выделялось для меня в этом году. Конечно, выиграть это - причина, по которой я здесь (у Доджерс)".

Наконец, Чикаго Уайт Сокс избежали установления современного рекорда MLB по числу поражений в сезоне, одержав победу со счетом 7:0 над Лос-Анджелес Энджелс. Уайт Сокс были наравне с расширенными Нью-Йорк Метс 1962 года по количеству поражений в современной истории MLB, но сильная игра стартового питчера Криса Флексена и мощный пятый иннинг помогли им избежать этой печальной отметки. Уайт Сокс теперь имеют рекорд 56-108 с четырьмя оставшимися играми в сезоне.

Чикаго Уайт Сокс находятся всего в трех победах от того, чтобы избежать титула худшей современной бейсбольной команды, и их оставшиеся матчи против Детройт Тайгерс, которые борются за место в плей-офф Американской лиги.

Согласно АП, временный менеджер Грейди Сиземор сказал: "Я верю, что ребята взволнованы после этой серии. Там будет захватывающая атмосфера. Они играют за плей-офф. Мы отправляемся, чтобы бросить им вызов и не сделать это легко, стремясь к победам и прогрессу".

После того, как они обеспечили первый раунд плей-офф и преимущество домашней площадки, Эйрон Джадж выразил свою решимость сделать заявление в плей-офф, стремясь избавиться от боли прошлогодней потери в Мировой серии. Кроме того, в этом сезоне выдающихся выступлений Джоуи Ватто, Майк Трот, Рафаэль Деверс и Джадж присоединятся к элитному клубу игроков, выбивших хоум-раны в пяти подряд играх за последние десять лет.

В другом захватывающем событии MLB Лос-Анджелес Доджерс завоевали свой 11-й титул чемпиона Национальной лиги Запада за 12 сезонов, а Шохею Оhtani предстоит впервые сыграть в плей-офф за семь лет.

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