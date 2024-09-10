- DLRG ищет инструкторов онлайн-обучения для своей последней инициативы.

Новая инициатива направлена на привлечение большего количества преподавателей плавания. Ее цель - борьба с длинными списками ожидания на занятия плаванием, как сообщает Немецкая ассоциация спасателей на воде (DLRG). Это особенно важно, учитывая сокращение числа детей, обучающихся плаванию.

"Люди, не умеющие плавать, находятся в опасности возле и в воде всю свою жизнь", - заявила президент DLRG Уте Вогт. Проблема не в потребности в уроках плавания, сказала она. Это велико в местных группах DLRG. Но закрытие бассейнов означает, что нет достаточно водных площадей для удовлетворения этого спроса. Кроме того, требуются дополнительные волонтеры-инструкторы, несмотря на то, что DLRG достигла рекордного числа членов к концу 2023 года.

Как правило, обязанность преподавания плавания ложится на плечи немногих волонтеров, согласно DLRG. Онлайн-кампания призвана изменить эту ситуацию. Ее цель - принять на борт новых инструкторов к концу сезона плавания. "Осень и зима - это критические моменты для обучения плаванию", - сказала Вогт. "В это время мы закладываем основу для безопасного сезона плавания в следующем году".

Кампания будет в основном опираться на социальные сети для продвижения, как объявила DLRG. В ней будут использоваться визуальные образы людей из разных профессий и возрастных групп, носящих накладные крылья для плавания.

Необходимость улучшения образования в области плавания подчеркивается недавними статистическими данными. По данным DLRG, к 31 июля 2024 года в Германии утонуло 253 человека, что на 35 человек больше, чем в тот же период прошлого года. Многие из этих жертв не умели плавать.

Онлайн-кампания призвана принять на борт других преподавателей плавания помимо тех немногих волонтеров, которые в настоящее время несут эту обязанность. Это особенно важно, учитывая то, что недавние статистические данные показывают увеличение на 35 человек числа утонувших не умеющих плавать по сравнению с предыдущим годом.

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