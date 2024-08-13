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DLRG: больше огневых медуз в Балтийском море

Встреча с огненной медузой при плавании в море может быть неприятной. Спасатели сейчас фиксируют больше огненных медуз, но также знают, что делать, если возникнет проблема.

 and  Grigoriy Williams
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В Средиземном море медузы могут представлять собой болезненную опасность для купальщиков.
В Средиземном море медузы могут представлять собой болезненную опасность для купальщиков.

- DLRG: больше огневых медуз в Балтийском море

На побережье Балтийского моря в Шлезвиг-Гольштейне отмечается увеличение случаев обнаружения Portuguese man o' war, особенно когда дует ветер с моря. Немецкая ассоциация спасателей на водах (DLRG) зафиксировала более 80 случаев за прошедшие выходные, когда людям пришлось оказывать помощь после контакта с этими медузами во время плавания, как сообщают NDR и газета Bild. DLRG советует использовать пенку для бритья на пораженном участке, дать ей впитаться, а затем аккуратно соскоблить ее тупым предметом, чтобы облегчить жжение кожи.

В связи с увеличением случаев обнаружения Portuguese man o' war вдоль побережья Балтийского моря немецкая ассоциация спасателей на водах (DLRG) выпустила предупреждение. В ответ на рост инцидентов DLRG порекомендовала использовать пенку для бритья и тупой предмет для обработки пораженных участков после контакта с медузами.

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