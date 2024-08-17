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Длительное пользование ванной: хозяин запирает гостя внутри

Человек отлучается, чтобы воспользоваться туалетом в таверне. По возвращении он находит бар пустым, а дверь входа закрытой.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Официальные лица извлекают человека, попавшего в беду (иллюстративное изображение)
Официальные лица извлекают человека, попавшего в беду (иллюстративное изображение)

- Длительное пользование ванной: хозяин запирает гостя внутри

Владелец недвижимости не заметил, что посетитель все еще находится в ванной комнате своего отеля, расположенного в Мангейме, и запер ее при закрытии. Человек, находившийся в ванной более пятнадцати минут, в результате провел в ловушке более часа, разрабатывая свои "стратегии побега", прежде чем finally набрать 112.

Полиция спасла 47-летнего мужчину через окно. Хозяин пообещал полиции, что в будущем он проверит ванные комнаты перед закрытием помещения.

Гипотеза полиции: "Даже если бы запертый человек остался дольше, ему не пришлось бы голодать и страдать от обезвоживания".

Посетитель, оказавшись в ловушке, проявил любопытство, разрабатывая различные планы побега. Несмотря на свой интерес, в конце концов он решил позвать на помощь.

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