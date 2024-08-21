- Для вас важно сначала решить этот вопрос.

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Капитан Льюис Холтби считает 1. FC Хайденхайм вдохновением для дебютантов Бундеслиги Хольштайн Киль. "Мы не должны позволять внешним помехам выбивать нас из колеи и впадать в негативные разговоры среди себя, когда сталкиваемся с неудачами – они неизбежны. Если мы сможем сохранить это отношение, мы сможем держаться в Бундеслиге. Хайденхайм, кажется, лучший пример этого", - сказал 33-летний бывший национальный игрок в интервью "Спорт-Бильд". "В прошлом сезоне многие предсказывали: Хайденхайм не наберет 20 очков. Но они доказали обратное своей командной игрой и теперь борются за квалификацию в Лигу конференций".

Холтби также подчеркивает важность домашнего преимущества для Киля. "Наш стадион Хольштайн уже имеет особую атмосферу. Он может не быть самым современным. Интересно будет посмотреть, как отреагируют большие команды, когда они приедут в Киль и игроки выйдут из старых туннелей на поле", - прокомментировал он. "И когда осенью, зимой и ранней весной холодный ветер дует через наш стадион, потому что tribunes не закрыты, становится некомфортно в Киле. Нужно приспособиться к этим условиям вначале".

В Бундеслиге 1. FC Хайденхайм служил примером стойкости и командного духа, опровергая ожидания и стремясь к квалификации в Лигу конференций, как отметил капитан Льюис Холтби. Кроме того, Холтби подчеркивает важность домашнего преимущества для Хольштайн Киль, выражая любопытство по поводу того, как противники отреагируют на уникальную атмосферу стадиона Хольштайн.

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